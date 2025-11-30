Kovliaras vėl spindi: Ukrainos krepšininkai užtikrintai nugalėjo ir Daniją

Ainaro Bagatskio auklėtiniai Rygoje 88:71 (18:20, 28:16, 27:10, 15:25) sutriuškino Daniją (0/2).
Lėčiau startavę, bet vėliau kaip reikiant įsibėgėję ukrainiečiai po trijų kėlinių pirmavo 73:46 ir galėjo sau leisti atsipalaiduoti.
Pirmajame mače prieš kartvelus (0/1) 31 tašką suvertęs Oleksandras Kovliaras vėl žibėjo ryškiai – 29 minutės, 28 taškai (6/10 dvitaškių, 5/11 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų, pražanga bei 32 naudingumo balai.
14 taškų prie pergalės pridėjo Illya Tyrtyšnykas (3/7 tritaškių), 13 – Viačeslavas Bobrovas (11 atk. kam.).
Danijos rinktinei 21 tašką pelnė Dane’as Ekstrupas (4/8 tritaškių, 7 atk. kam.), 11 – Kevinas Larsenas (7 atk. kam.).
Šioje grupėje taip pat varžosi Ispanija (1/0) ir Sakartvelas.
