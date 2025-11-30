 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pasaulio biatlono taurė: Strolia metė iššūkį lyderiams, pergalę šventė Prancūzijos rinktinė

2025-11-30 20:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 20:58

Estešunde (Švedija) vykstančiame pirmajame šio sezono pasaulio biatlono taurės etape sekmadienį mišrių komandų estafetę laimėjo prancūzai – Emilienas Jacquelinas, Ericas Perrot, Justine Braisaz-Bouchet ir Lou Jeanmonnot. Jie išvengė baudos ratų, panaudojo 6 papildomus šovinius ir finišavo per 1 val. 5 min. 16.5 sek.

Vytautas Strolia | Scanpix nuotr.

0

Prancūzai lyderiais tapo tik paskutinio etapo metu, kai pergalę išplėšė L. Jeanmonnot. Tiesa, po 3 etapo jos deficitas iki Norvegijos rinktinės siekė vos 0.2 sek.

Nemažą lenktynių dalį lyderiavusi Norvegija galiausiai finišavo tik trečia (+1:05.3 min., 1 baudos ratas + 7 papildomi šoviniai), nes paskutiniame etape Ingrid Landmark Tandrevold šaudė prastai, užsidirbo baudos ratą ir prarado daugiau nei minutę laiko. Tai padėjo į antrą vietą pakilti italams (+25.2, 0+8).

Lietuvos rinktinė finišavo 19-a (+6:06.5, 0+7) tarp 23 ekipų. Vytautas Strolia pirmajame etape šaudė idealiai (0+0), šliuožė net 7-as ir nuo lyderių atsiliko vos 10.6 sek. Karolis Dombrovskis (0+3) tokio tempo nepalaikė, prarado beveik 2 min. ir nukrito į 16-ą vietą. Natalija Kočergina (0+3) prarado dar 3 pozicijas, o Lidija Žurauskaitė (0+1) liko 19-a. Abi lietuvės prarado maždaug po 2 min. laiko.

Pirmadienį sportininkai turės poilsio dieną, o antradienį vyks moterų 15 km individualios lenktynės.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

