Pasaulio biatlono taurė: Strolia metė iššūkį lyderiams, pergalę šventė Prancūzijos rinktinė

Lou Jeanmonnot anchors France to victory just like yesterday - that's the second victory in 2 days for the French team. finishing on the podium in all four competitions this weekend! 🎯— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 30, 2025
Watch all competitions live on https://t.co/p8ATzITmbR pic.twitter.com/00uwiumyUa
Prancūzai lyderiais tapo tik paskutinio etapo metu, kai pergalę išplėšė L. Jeanmonnot. Tiesa, po 3 etapo jos deficitas iki Norvegijos rinktinės siekė vos 0.2 sek.
Nemažą lenktynių dalį lyderiavusi Norvegija galiausiai finišavo tik trečia (+1:05.3 min., 1 baudos ratas + 7 papildomi šoviniai), nes paskutiniame etape Ingrid Landmark Tandrevold šaudė prastai, užsidirbo baudos ratą ir prarado daugiau nei minutę laiko. Tai padėjo į antrą vietą pakilti italams (+25.2, 0+8).
Lietuvos rinktinė finišavo 19-a (+6:06.5, 0+7) tarp 23 ekipų. Vytautas Strolia pirmajame etape šaudė idealiai (0+0), šliuožė net 7-as ir nuo lyderių atsiliko vos 10.6 sek. Karolis Dombrovskis (0+3) tokio tempo nepalaikė, prarado beveik 2 min. ir nukrito į 16-ą vietą. Natalija Kočergina (0+3) prarado dar 3 pozicijas, o Lidija Žurauskaitė (0+1) liko 19-a. Abi lietuvės prarado maždaug po 2 min. laiko.
Pirmadienį sportininkai turės poilsio dieną, o antradienį vyks moterų 15 km individualios lenktynės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.