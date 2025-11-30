 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ąžuolas Tadaravičius ir Jokūbas Silantjevas – penkti pasaulio jaunių ir jaunimo pulo čempionate

2025-11-30 21:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 21:08

Ispanijoje tęsiasi WPA organizacijos pasaulio jaunių ir jaunimo pulo-10 čempionatas, kuriame žaidė ir du lietuviai.

Jokūbas Silantjevas (EPBF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Ispanijoje tęsiasi WPA organizacijos pasaulio jaunių ir jaunimo pulo-10 čempionatas, kuriame žaidė ir du lietuviai.

0

Jaunių (iki 17 metų) varžybose Ąžuolas Tadaravičius startavo trimis pergalėmis paeiliui ir prasimušė į ketvirtfinalį. Deja, kovoje dėl vietos tarp 4 geriausių žaidėjų lietuvis 4:7 turėjo pripažinti lenko Wiktoro Kaczmareko pranašumą.

Jaunimo (iki 19 metų) kategorijoje Jokūbas Silantjevas suklupo jau pirmame mače, bet vėliau pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ nugalėjo 3 varžovus paeiliui ir taip prasibrovė į ketvirtfinalį. Ten J. Silantjevas 2:7 nusileido vokiečiui Felixui Vogeliui.

Abu Lietuvos talentai čempionate užėmė 5-ąsias vietas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

