Ąžuolas Tadaravičius ir Jokūbas Silantjevas – penkti pasaulio jaunių ir jaunimo pulo čempionate

Jaunių (iki 17 metų) varžybose Ąžuolas Tadaravičius startavo trimis pergalėmis paeiliui ir prasimušė į ketvirtfinalį. Deja, kovoje dėl vietos tarp 4 geriausių žaidėjų lietuvis 4:7 turėjo pripažinti lenko Wiktoro Kaczmareko pranašumą.
Jaunimo (iki 19 metų) kategorijoje Jokūbas Silantjevas suklupo jau pirmame mače, bet vėliau pralaimėjusiųjų „tinklelyje“ nugalėjo 3 varžovus paeiliui ir taip prasibrovė į ketvirtfinalį. Ten J. Silantjevas 2:7 nusileido vokiečiui Felixui Vogeliui.
Abu Lietuvos talentai čempionate užėmė 5-ąsias vietas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.