  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Shermadinis karjerą rinktinėje baigė pralaimėjimu Ispanijai

2025-11-30 22:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 22:36

Triuškinančia pergale Pasaulio taurės „langą“ uždarė Ispanijos rinktinė (2/0).

G.Shermadinis atsisveikino su Sakartvelo rinktine (FIBA nuotr.)

Triuškinančia pergale Pasaulio taurės „langą“ uždarė Ispanijos rinktinė (2/0).

Chuso Mateo auklėtiniai 90:61 (19:22, 28:11, 23:13, 20:15) nušlavė Sakartvelą (0/2).

Ispanai toli pabėgo dar iki ilgosios pertraukos (47:33), o vėliau skirtumas tarp ekipų tik augo.

Slogiai su rinktine atsisveikino Giorgis Shermadinis. Aukštaūgis gimtinei atstovavo nuo 2007-ųjų, o sulaukęs 36-erių paskelbė apie karjeros joje pabaigą. Simboliška, kad tai įvyko jam puikiai pažįstamoje Tenerifėje, kurios klubui veteranas atstovauja pastaruosius šešerius metus.

Atsisveikinimo mače G.Shermadinis ant parketo praleido 25 minutes, pelnė 8 taškus (4/5 dvitaškių, 0/2 baudų metimų), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą prasižengė ir su 13 naudingumo balų buvo efektyviausias svečių gretose.

Rezultatyviausi kartvelai buvo po 10 taškų surinkę Tornike Shengelia (7 atk. kam., 1/5 tritaškių) ir Mate Khatiashvilis (4/6 dvitaškių).

Nugalėtojams 17 taškų pelnė Santi Yusta (6 rez. perd.), 12 – Izanas Almansa (4/4 dvitaškių, 9 atk. kam., 3 per. kam., 3 blokai), 10 – vos 5 minutes žaidęs Francis Alonso (2/5 tritaškių).

Rungtynės neapsiėjo be traumų – dar pirmajame kėlinyje čiurną susižeidė Greatas Osoboras.

Šioje grupėje taip pat varžosi Ukraina (2/0) ir Danija (0/2).

 

O.Kovliaras dominavo Tbilisyje (FIBA nuotr.)
Kovliaras vedė Ukrainą į pergalę prieš Sakartvelą, nepaisant Shengelios pastangų

