Shermadinis karjerą rinktinėje baigė pralaimėjimu Ispanijai

Chuso Mateo auklėtiniai 90:61 (19:22, 28:11, 23:13, 20:15) nušlavė Sakartvelą (0/2).
Ispanai toli pabėgo dar iki ilgosios pertraukos (47:33), o vėliau skirtumas tarp ekipų tik augo.
Slogiai su rinktine atsisveikino Giorgis Shermadinis. Aukštaūgis gimtinei atstovavo nuo 2007-ųjų, o sulaukęs 36-erių paskelbė apie karjeros joje pabaigą. Simboliška, kad tai įvyko jam puikiai pažįstamoje Tenerifėje, kurios klubui veteranas atstovauja pastaruosius šešerius metus.
Atsisveikinimo mače G.Shermadinis ant parketo praleido 25 minutes, pelnė 8 taškus (4/5 dvitaškių, 0/2 baudų metimų), atkovojo 6 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, kartą prasižengė ir su 13 naudingumo balų buvo efektyviausias svečių gretose.
Rezultatyviausi kartvelai buvo po 10 taškų surinkę Tornike Shengelia (7 atk. kam., 1/5 tritaškių) ir Mate Khatiashvilis (4/6 dvitaškių).
Nugalėtojams 17 taškų pelnė Santi Yusta (6 rez. perd.), 12 – Izanas Almansa (4/4 dvitaškių, 9 atk. kam., 3 per. kam., 3 blokai), 10 – vos 5 minutes žaidęs Francis Alonso (2/5 tritaškių).
Rungtynės neapsiėjo be traumų – dar pirmajame kėlinyje čiurną susižeidė Greatas Osoboras.
Šioje grupėje taip pat varžosi Ukraina (2/0) ir Danija (0/2).
