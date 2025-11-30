 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Serbijos rinktinė išvargo pergalę Sarajave

2025-11-30 23:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 23:19

Pasaulio taurės atrankos „langą“ nelengvai išgyveno Serbijos rinktinė (2/0).

N.Tanaskovičius tapo ryškiausiu serbu (FIBA nuotr.)

Pasaulio taurės atrankos „langą“ nelengvai išgyveno Serbijos rinktinė (2/0).

0

Serbai namie lipo iš 23 taškų deficito ir tik 90:86 palaužė Šveicariją (0/2), o išvykoje turėjo gerokai pavargti prieš Bosniją ir Hercegoviną (0/2).

Dušano Alimpijevičiaus auklėtiniai Sarajeve išsikapstė 74:72 (13:15, 22:24, 16:19, 23:14).

Serbai ilgai vijosi varžovus, o lemiamą ketvirtį pradėjo atsilikinėdami 51:58. Rezultatą persvėrus lengviau netapo – likus žaisti dešimt sekundžių Xaviero Castanedos tritaškis paliko svečiams tik taško persvarą (73:72).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po Danilo Andžušičiaus baudos metimo bosniai dar galėjo išplėšti pratęsimą, bet Amaro Alibegovičiaus dvitaškis buvo netikslus.

19 taškų Bosnijai ir Hercegovinai surinko X.Castaneda (4/6 tritaškų, 1/6 dvitaškių), 11 – Emiras Sulejmanovičius (0/4 tritaškių, 5 atk. kam.).

Šeimininkai rungtynėse laikėsi tritaškius mesdami vos 27 procentų tikslumu (7/26) ir net 30 kartų prasižengę. Tiesa, iš toli nekrito ir serbams (6/28, 21 procentas).

Serbijai 24 taškus surinko Nikola Tanaskovičius (7/11 dvitaškių, 8 atk. kam.), 15 – Ognjenas Jaramazas (1/5 tritaškų, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), 11 – Stefanas Momirovas (3/9 tritaškių).

Šioje grupėje taip pat varžosi Turkija (2/0) ir Šveicarija.

