Paulauskas pelnė įvartį Slovakijoje, Spiridonovas sulaukė debiuto stipriausioje Norvegijos lygoje

G. Paulauskas įvartį pelnė 85 minutę ir po jo „Zemplin“ dar pirmavo rezultatu 2:1, bet mažumoje žaidusi „Zemplin“ šios persvaros neišlaikė ir per pridėtą rungtynių laiką praleido net du įvarčius.
Stipriausioje Norvegijos lygoje debiuto paskutinėse sezono rungtynėse sulaukė vartininkas Igoris Spiridonovas. „Bryne“ klubo veteranas į aikštę žengė 82 minutę, o jo klubas išvykoje 4:1 įveikė „Haugesund“ ekipą.
Po šios pergalės „Bryne“ klubas su 31 tašku finišavo keturioliktoje vietoje ir dar turės žaisti pereinamąsias rungtynes dėl išlikimo Norvegijos elite.
Edgaras Dubickas žaidė 70 minučių, o jo atstovaujamas „Ternana“ klubas namuose 1:2 nusileido „Guidonia“ klubui.
Italijos „Serie C“ lygoje Ernestas Gudelevičius žaidė nuo 78 minutės, o Motiejus Šapola liko ant suolo. Tuo metu lietuvių klubas „Siracusa“ svečiuose 1:3 pralaimėjo Bergamo „Atalanta“ U-23 ekipai.
Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Trapani“ klubu.
Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė visas rungtynes, o lietuvio atstovaujamas „Rijeka“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Zagrebo „Lokomotiva“ klubu.
Slovėnijos pirmenybėse gynėjas Artemijus Tutyškinas žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas „Celje“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Koper“ klubu.
Armėnijos „Premier“ lygoje Matas Vareika žaidė 57 minutes, o lietuvio klubas Jerevano „Pyunik“ namuose 2:0 įveikė Jerevano „Ararat“ klubo žaidėjus.
Italijos „Serie D" lygoje žaidė puolėjas Augustinas Klimavičius, o jo atstovaujamas „Sestri Levante“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Biellese“ klubu.
Austrijos pirmenybėse Lukas Fridrikas žaidė nuo 59 minutės, o puolėjo ginamas „Hartberg“ klubas namuose 0:1 nusileido „Sturm Graz“ klubui.
