 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Paulauskas pelnė įvartį Slovakijoje, Spiridonovas sulaukė debiuto stipriausioje Norvegijos lygoje

2025-11-30 23:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 23:09

Slovakijos pirmenybėse puolėjas Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes ir pelnė įvartį, bet jo ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas svečiuose 2:3 pralaimėjo Bratislavos „Slovan“ klubui.

Gytis Paulauskas (centre) | Klubo nuotr.

Slovakijos pirmenybėse puolėjas Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes ir pelnė įvartį, bet jo ginamas Michalovcės „Zemplin“ klubas svečiuose 2:3 pralaimėjo Bratislavos „Slovan“ klubui.

REKLAMA
0

G. Paulauskas įvartį pelnė 85 minutę ir po jo „Zemplin“ dar pirmavo rezultatu 2:1, bet mažumoje žaidusi „Zemplin“ šios persvaros neišlaikė ir per pridėtą rungtynių laiką praleido net du įvarčius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Stipriausioje Norvegijos lygoje debiuto paskutinėse sezono rungtynėse sulaukė vartininkas Igoris Spiridonovas. „Bryne“ klubo veteranas į aikštę žengė 82 minutę, o jo klubas išvykoje 4:1 įveikė „Haugesund“ ekipą.

REKLAMA
REKLAMA

Po šios pergalės „Bryne“ klubas su 31 tašku finišavo keturioliktoje vietoje ir dar turės žaisti pereinamąsias rungtynes dėl išlikimo Norvegijos elite.

REKLAMA

Edgaras Dubickas žaidė 70 minučių, o jo atstovaujamas „Ternana“ klubas namuose 1:2 nusileido „Guidonia“ klubui.

Italijos „Serie C“ lygoje Ernestas Gudelevičius žaidė nuo 78 minutės, o Motiejus Šapola liko ant suolo. Tuo metu lietuvių klubas „Siracusa“ svečiuose 1:3 pralaimėjo Bergamo „Atalanta“ U-23 ekipai.

Kitose Italijos „Serie C“ lygos rungtynėse Skirmantas Paukštys liko ant „Monopoli“ klubo suolo, o jo ekipa išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Trapani“ klubu.

REKLAMA
REKLAMA

Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė visas rungtynes, o lietuvio atstovaujamas „Rijeka“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 1:1 su Zagrebo „Lokomotiva“ klubu.

Slovėnijos pirmenybėse gynėjas Artemijus Tutyškinas žaidė visas rungtynes, o jo atstovaujamas „Celje“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Koper“ klubu.

Armėnijos „Premier“ lygoje Matas Vareika žaidė 57 minutes, o lietuvio klubas Jerevano „Pyunik“ namuose 2:0 įveikė Jerevano „Ararat“ klubo žaidėjus.

Italijos „Serie D" lygoje žaidė puolėjas Augustinas Klimavičius, o jo atstovaujamas „Sestri Levante“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Biellese“ klubu.

Austrijos pirmenybėse Lukas Fridrikas žaidė nuo 59 minutės, o puolėjo ginamas „Hartberg“ klubas namuose 0:1 nusileido „Sturm Graz“ klubui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Artūras Dolžnikovas | Klubo nuotr.
Dolžnikovo klubas įveikė Tutyškino ekipą
Titas Krapikas | Organizatorių nuotr.
Titas Krapikas sugrįžo į vartus
Matas Vareika | Klubo nuotr.
Vareikos klubas įveikė lygos lyderius
Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.
Slovakijoje – Paulausko įvartis, Italijoje – Adamonio sausi vartai

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų