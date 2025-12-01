 
Jakučionio solidus žaidimas pergalės NBA Plėtojimosi lygoje neatnešė

2025-12-01 08:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 08:32

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Plėtojimosi lygoje Kasparo Jakučionio atstovaujama „Sioux Falls Skyforce“ (7/4) ekipa namie 115:126 (37:46, 18:26, 30:33, 30:21) nusileido „Grand Rapid Golds“ (7/3) krepšininkams.

K.Jakučionis patyrė pralaimėjimą

0

Lietuvis aikštėje praleido 29 minutes, pelnė 16 taškų (2/4 dvit., 2/7 trit., 4/5 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 5 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iš viso jau 7 mačus „Heat“ dublerių gretose sužaidęs K.Jakučionis vidutiniškai aikštėje praleidžia 26 minutes, pelno 16,4 taško, atkovoja 5,4 kamuolio ir atlieka 5,4 rezultatyvaus perdavimo.

Nugalėtojams šiame mače Jamesas Akinjo įmetė 31 tašką (10 rez. per.), Mosesas Brownas pridėjo 20 (9 atk. kam.).

Pralaimėjusių gretose rezultatyviausiai žaidė Jahmiras Youngas, pelnę 20 taškų (7 rez. per.), Vladislavas Goldinas ir Bezas Mbengas surinko po 16.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

