Jakučionio solidus žaidimas pergalės NBA Plėtojimosi lygoje neatnešė

Lietuvis aikštėje praleido 29 minutes, pelnė 16 taškų (2/4 dvit., 2/7 trit., 4/5 baud.), atkovojo 4 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, 5 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Iš viso jau 7 mačus „Heat“ dublerių gretose sužaidęs K.Jakučionis vidutiniškai aikštėje praleidžia 26 minutes, pelno 16,4 taško, atkovoja 5,4 kamuolio ir atlieka 5,4 rezultatyvaus perdavimo.
Nugalėtojams šiame mače Jamesas Akinjo įmetė 31 tašką (10 rez. per.), Mosesas Brownas pridėjo 20 (9 atk. kam.).
Pralaimėjusių gretose rezultatyviausiai žaidė Jahmiras Youngas, pelnę 20 taškų (7 rez. per.), Vladislavas Goldinas ir Bezas Mbengas surinko po 16.
