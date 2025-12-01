27-erių buvęs LKL gynėjas prašo pagalbos – pakirto klastinga liga

27-erių vaikiną pakirto lėtinė Laimo liga, kurios gydymas reikalauja nemažų lėšų.
Anksčiau T.Pažėra yra žaidęs Šiaulių, Kuršėnų, Joniškio, Mažeikių, Palangos, Klaipėdos, Utenos ir Telšių komandose.
„Vieneri metai. Tai laikotarpis, kurį sunku apsakyti žodžiais. Niekada gyvenime negalvojau kad gali tekti išgyventi tai, ką patyriau per pastaruosius metus.
Gulėjimai ligoninių skyriuose, naktys priimamajame, ilgalaikiai stiprių antibiotikų kursai, bemiegės naktys, begalė vaistų, tyrimų ir konsultacijų pas įvairiausių sričių specialistus. Daug laiko buvo prarasta vien tik ieškant atsakymų ir bandant suprasti, kas iš tikrųjų vyksta su mano sveikata.
Tik šią vasarą pagaliau paaiškėjo tikrosios problemos priežastys – ne tik lėtinė Laimo liga, bet ir kitos ilgai organizme esančios bakterinės infekcijos, kurios jau sukėlė stiprias komplikacijas: dėl lėtinių uždegiminių procesų organizme susidarė nervų sistemos, kraujagyslių, žarnyno sistemos disfunkcijos.
Sunku patikėti, bet Lietuvoje pagalbos ir gydymo lėtinėms formoms nėra. Kadangi tai yra lėtiniai procesai ir gydymas jiems yra ilgas ir kompleksinis, yra reikalinga užsienio specialistų pagalba, gydymas namų sąlygom su nuolatine komunikacija ir priežiūra: specialūs vaistai, infuzinės terapijos, procedūros, reabilitacinės priemonės ir panašiai.
Norint pradėti gydymą, reikalinga minimali suma – 10 tūkst. eurų. Dalį lėšų teks skirti iš karto, dalį gydymo eigoje.
Tikrai labai sunku prašyti pagalbos, bet jei kažkas galėtų prisidėti bent kažkiek prie mano kelionės sveikimo link, būsiu be galo dėkingas. Kiekviena parama dabar tai dar vienas žingsnis atgal į gyvenimą, kurio tikrai labai pasiilgau.
Ačiū visiems, kurie skaito, palaiko ir tiki“, – rašo krepšininkas.
Paramą galite skirti šiais rekvizitais:
Tadas Pažėra
LT92 3250 0128 9684 0896
Paskirtis: PARAMA
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.