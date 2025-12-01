 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Olimpas“ atsisveikino su prancūzu

2025-12-01 13:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 13:30

Išsiskyrė Plungės „Olimpo“ ir prancūzo ChristopherioTsamaso keliai, oficialiai skelbia klubas.

Ch.Tsamasas paliko Plungės ekipą

Išsiskyrė Plungės „Olimpo" ir prancūzo ChristopherioTsamaso keliai, oficialiai skelbia klubas.

0

Antrą sezoną Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) rungtyniaujantis 23-ejų atakų organizatorius, atstovaudamas Plungės ekipai, sužaidė 15 mačų, kuriuose vidutiniškai rinko 5,1 taško, 1,1 sugriebto kamuolio, 1,9 rezultatyvaus perdavimo ir 2,1 naudingumo balo skaičius.

2025-ųjų pradžioje į Lietuvą atvykęs 180 cm ūgio atletas praėjusį sezoną vilkėjo Ukmergės „Steko“ aprangą.

4 pergales per 16 turų pasiekęs „Olimpas“ turnyro lentelėje rikiuojasi priešpaskutinėje šešioliktoje vietoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

