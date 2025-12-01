Bartašius grįžta į Mažeikių klubą

21-erių aukštaūgis Mažeikių komandai priklausė pastaruosius dvejus metus, o šį sezoną pradėjo Italijoje, Mariljano „PromoBasket“ klube.
Praėjusiame sezone Ž.Bartašius sezoną užbaigė vilkėdamas „M Basket“ marškinėlius ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), vidutiniškai rungtyniaudamas po 10 minučių, pelnė po 3,7 taško ir atkovojo po 1,9 kamuolio.
Sėkmingiausią dvikovą mažeikietis sužaidė prieš Panevėžio „Lietkabelio“ komandą, kuomet pelnė 12 taškų ir atkovojo 7 kamuolius.
