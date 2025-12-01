 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Bartašius grįžta į Mažeikių klubą

2025-12-01 16:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 16:15

Į Mažeikių „M Basket“ komandą po trumpos pertraukos sugrįžta 208 cm ūgio vidurio puolėjas Žygimantas Bartašius.

Ž.Bartašius grįžta į Mažeikių ekipą

0

21-erių aukštaūgis Mažeikių komandai priklausė pastaruosius dvejus metus, o šį sezoną pradėjo Italijoje, Mariljano „PromoBasket“ klube.

Praėjusiame sezone Ž.Bartašius sezoną užbaigė vilkėdamas „M Basket“ marškinėlius ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), vidutiniškai rungtyniaudamas po 10 minučių, pelnė po 3,7 taško ir atkovojo po 1,9 kamuolio.

Sėkmingiausią dvikovą mažeikietis sužaidė prieš Panevėžio „Lietkabelio“ komandą, kuomet pelnė 12 taškų ir atkovojo 7 kamuolius.

