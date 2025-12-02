Lekšas atviras: „Žalgiris“ pateiks Francisco istorinį pasiūlymą

Kone nuo pat laidos pradžios vedėjai ėmė diskutuoti apie Igno Sargiūno benefisą Lietuvos rinktinės rungtynėse prieš Didžiąją Britaniją. Jose gynėjas per 13 paskutinių sekundžių pelnė 9 taškus ir išplėšė pergalę Lietuvai.
„Koks turi būti jausmas? Reggie Miller‘is (red. past. legendinis NBA snaiperis) dalinasi tavo epizodais. Tave deda į vieną kategoriją su Reggie, Tracy McGrady. Čia yra kosmosas“, – dėl krepšinio pasaulyje sensacija tapusio Sargiūno džiūgavo Paulius Vaitiekūnas.
Savo pašnekovui Lekšas paantrino: „Jis visiškai to vertas. Čia toks fenomenalus pasirodymas, kad tu jau žiūri tų aukščiausio lygio pavyzdžių. Ir jų net nėra per visą krepšinio istoriją buvę daug.“
Ypatingai komentatorius džiaugėsi dėl to, kokį įkvėpimą Vilniaus „Ryte“ žaidžiančio Igno Sargiūno epizodai turės jaunajai kartai. Jis rado panašumų su Šarūno Jasikevičiaus benefisu prieš JAV rinktinę 2004 m. Olimpiadoje. Tik jei tuos momentus prisimena vyresnė karta, tai dabartiniai vaikai jau Sargiūno momentą bandys atkartoti žaidimų aikštelėse.
Toliau kalbėta apie rinktinės pasirodymą FIBA atrankos lange. Jam abu vedėjai atseikėjo nemažai kritikos. Lekšui į akis labai kliuvo „didžiulė betvarkė“ užkulisiuose.
„Realiai atrodo, kad NKL organizacija, mėgėjų mėgėjai ją valdo“, – drąsiai apie federacijos neorganizuotumą rėžė komentatorius. Jo nuomone, trenerių štabas ir už komplektaciją atsakingi žmonės šį kartą padarė pernelyg daug grubių klaidų.
Nepraleista ir Ąžuolo Tubelio situacija. Skaitytojams primename, kad iki pat paskutinių dienų nebuvo aišku, ar aukštaūgis prisijungs prie rinktinės. Rimas Kurtinaitis vis vylėsi, kad jaunasis talentas atvyks, tačiau taip nenutiko. Na, o po pralaimėjimo Italijai strategas dėl to liejo apmaudą žurnalistams.
Čia abu vedėjai sutarė, kad nors „Žalgirio“ aukštaūgio poelgis nėra pats patriotiškiausias, treneris lazdą perlenkė.
„Aš žinau, kad „Žalgiris“ šitam (atrankos) langui nė vienam savo žaidėjui nedraudė važiuoti, – svarbią informaciją atskleidė Lekšas, bet neskubėjo krepšininko teisti, – nežinau, ar mes galėtume smerkti, kad žaidėjas neatvyksta į vieną iš langų. Plius, tų atsisakymų buvo žymiai daugiau.“
Lekšas pateikė ir daugiau įdomios informacijos. Pasirodo, „Žalgiris“ į rinktinę mielai būtų išleidęs ir snaiperį Deividą Sirvydį, tačiau niekas iš federacijos 204 cm ūgio taikliarankiui net nepaskambino...
Po aistringų pokalbių apie rinktinę, vedėjai nemažino apsukų ir aptarė Eurolygos aktualijas, kurių per praėjusią savaitę buvo nepaprastai daug.
Pirmieji po padidinamuoju stiklu – dviejų legendinių trenerių atsistatydinimai. Ettore Messina pasitraukė iš Milano klubo, o Željko Obradovičius – iš „Partizan“.
„Aš manau, kad tai yra eros pabaiga. Nemanau, kad Željko dar kažkur pasiims darbą,“ – apie 65-erių Obradovičiaus pasitraukimą kalbėjo Lekšas. Tituluočiausią visų laikų Eurolygos trenerį „Partizan“ fanai susigrąžinti bandė net keldami riaušes prie arenos, bet strategas sprendimo nepakeitė.
Pagarsinęs gandus, kad į „Partizan“ trenerio kėdę gali ateiti Andrea Trincheri, Paulius Vaitiekūnas buvo kandus: „Panašu, kad „Partizanas“ gaus įspūdingą asilą. Ačiū Dievui!“
Jonas Lekšas išliko santūresnis. Jo nuomone, italas gali būti tinkamas darbui stringančiame „Partizan“ klube, kuriame prieš keletą metų jau buvo vyriausiuoju treneriu. Komentatorius pasakojo, kad A. Trincheri Belgrade turi didelį fanų palaikymą.
Pakalbėję ir apie „Emporio Armani“ bei „Anadolu Efes“ trenerių kaitą bei pagyrę solidžiau atrodantį Atėnų „Panathinaikos“ klubą, pašnekovai po truputėlį perėjo prie „Žalgirio“ reikalų.
Paulius Vaitiekūnas labai norėjo pradėti nuo Nigelio Williamso–Gosso situacijos. Ilgokai traumų neišsigydančio gynėjo situacija jį šiek tiek neramina.
„Jau baigės romanas, baigės medaus mėnuo. Pirmos traumos ir važiuojam“, – apie vis garsiau pasigirstančią kritiką brangiausiam žaliai baltų žaidėjui kalbėjo visuomenininkas.
Savo ruožtu, jo kolega neskubėjo su kritika ir rado palyginimą.
„Matėm, koks buvo užsisėdimas ant (Igno) Brazdeikio, dabar Gossas yra tas atpirkimo ožys“, – paraleles tarp situacijų, kai brangus krepšininkas nepateisina lūkesčių, brėžė Lekšas.
Na, o turbūt įdomiausia šios tinklalaidės tema tapo „Žalgirio“ lyderio – Sylvain‘o Francisco galimas išsaugojimas Kaune. Vaitiekūno paklaustas, kokia tikimybė, kad MVP ritmu žaidžiantis gynėjas liks Kaune, Lekšas numetė tikrą bombą: „50 procentų. Aš manau, „Žalgiris” pasiūlys daugiau nei 2 milijonus”.
Pasidžiaugęs, kad „Žalgiris“ gali tiek mokėti didžiausiai savo žvaigždei, Lekšas mato priežasčių, kodėl prancūzui verta pasilikti Kaune. Treneris, organizacija, fanų bazė – viskas aukščiausiame lygyje, tad legionierius tikrai turės apie ką pagalvoti.
Perėjus laikui prognozuoti apie artėjantį „Žalgirio“ susitikimą su Tel Avivo „Maccabi“, vedėjai buvo pozityvūs. Pačiame Eurolygos dugne besitrinanti Izraelio komanda, komentatorių nuomone, turi ginklų, bet yra įveikiama. Paulius Vaitiekūnas drąsiai prognozuoja, kad ir „Maccabi“ trenerio – Odedo Katašo dienos suskaičiuotos.
„Mano prognozė – atkala „Žalgiris“ juos ir naujako Katašas nesulaukia.“
Lekšas kolegai pritarė bei atkreipė dėmesį į būsimo oponento pastarųjų metų komplektacijos spragas. Niekaip į Eurolygos elitą negrįžtantis „Maccabi“, anot Lekšo, turi gerų rungtynių, tačiau jiems labai stinga stabilumo.
„Tai nėra toks obuolys, kaip Vilerbano ASVEL‘is.“ – apie tai, kad būsimą varžovą vis tiek reikia gerbti, šnekėjo jis.
Pateikus spėjimus dėl rezultatų paaiškėjo, kad abu vedėjai mato kauniečių pergalę nedideliu skirtumu.
Šioje tinklalaidėje dar išgirsite Pauliaus įžvalgas apie prabėgusį UTMA renginį, Lekšo nuomonę dėl to, kurio miesto, Kauno ar Vilniaus, Kalėdinė eglutė gražesnė ir kas vedėjams yra simpatiškiausios bei neįdomiausios Eurolygos komandos.
Straipsnį parengė: „UAB Amber Gaming“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.