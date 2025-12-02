 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Meilutytei pasitraukus, Jefimovos treneris įvardijo pagrindinę favoritę Europos plaukimo čempionate

2025-12-02 15:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 15:30

Liubline (Lenkija) antradienį prasidėjo Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Eneli Jefimova | Scanpix nuotr.

Liubline (Lenkija) antradienį prasidėjo Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

REKLAMA
0

Galingai čempionatą pradėjo titulą ginanti estė Eneli Jefimova. Ji 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 3.44 sek. ir beveik sekunde aplenkė visas varžoves, patekdama į pusfinalį su geriausiu rezultatu.

Šios rungties pasaulio rekordą su Alia Atkinson besidalinanti Rūta Meilutytė (1:02.36) buvo preliminariame dalyvių sąraše, bet vėliau nusprendė koncentruotis į 50 m distanciją ir iš 100 m rungties dalyvių sąrašo išsibraukė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kotryna Teterekova 100 m krūtine atrankoje nuplaukė per 1 min. 4.98 sek. ir su 6-u rezultatu ramiai pateko į pusfinalį. Įspūdingai čempionatą pradėjo Smiltė Plytnykaitė. Ji 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 5.85 sek. ir daugiau nei pustrečios sekundės pagerino karjeros rekordą! Lietuvė be vargo laimėjo pirmąjį atrankos plaukimą, o bendroje įskaitoje buvo 14-a ir taip pat pateko į pusfinalį.

REKLAMA
REKLAMA

Reikia pažymėti ir tai, kad šiame čempionate galioja kvotų taisyklė. Į pusfinalius arba finalus gali patekti ne daugiau nei po 2 vienos šalies sportininkus. Jei R. Meilutytė būtų startavusi 100 m rungtyje, tai viena iš mūsiškių bet kuriuo atveju būtų likusi už pusfinalio borto.

REKLAMA

Nelikus R. Meilutytės tarp konkurenčių 100 m rungtyje, E. Jefimovos treneris Henry Heinas pareiškė neabejojantis savo auklėtinės sėkme.

„Nematau priežasčių, kodėl Eneli negalėtų apginti titulo. Ji paskutinius 3 metus puikiai jaučiasi trumpame baseine ir demonstruoja labai gerus rezultatus. Manau, kad šių metų čempionatas netaps išimtimi“, – Estijos žiniasklaidai aiškino H. Heinas.

E. Jefimova prieš startą čempionate užsiminė, kad neseniai buvo susirgusi, bet tai nesutrukdė jos treniruočių režimui, tad estė į Liubliną atvyko būdama geros sportinės formos.

Pusfinalis prasidės antradienį 20.32 val. Lietuvos laiku.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų