Meilutytei pasitraukus, Jefimovos treneris įvardijo pagrindinę favoritę Europos plaukimo čempionate

Galingai čempionatą pradėjo titulą ginanti estė Eneli Jefimova. Ji 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 3.44 sek. ir beveik sekunde aplenkė visas varžoves, patekdama į pusfinalį su geriausiu rezultatu.
Šios rungties pasaulio rekordą su Alia Atkinson besidalinanti Rūta Meilutytė (1:02.36) buvo preliminariame dalyvių sąraše, bet vėliau nusprendė koncentruotis į 50 m distanciją ir iš 100 m rungties dalyvių sąrašo išsibraukė.
Kotryna Teterekova 100 m krūtine atrankoje nuplaukė per 1 min. 4.98 sek. ir su 6-u rezultatu ramiai pateko į pusfinalį. Įspūdingai čempionatą pradėjo Smiltė Plytnykaitė. Ji 100 m krūtine nuplaukė per 1 min. 5.85 sek. ir daugiau nei pustrečios sekundės pagerino karjeros rekordą! Lietuvė be vargo laimėjo pirmąjį atrankos plaukimą, o bendroje įskaitoje buvo 14-a ir taip pat pateko į pusfinalį.
Reikia pažymėti ir tai, kad šiame čempionate galioja kvotų taisyklė. Į pusfinalius arba finalus gali patekti ne daugiau nei po 2 vienos šalies sportininkus. Jei R. Meilutytė būtų startavusi 100 m rungtyje, tai viena iš mūsiškių bet kuriuo atveju būtų likusi už pusfinalio borto.
Nelikus R. Meilutytės tarp konkurenčių 100 m rungtyje, E. Jefimovos treneris Henry Heinas pareiškė neabejojantis savo auklėtinės sėkme.
„Nematau priežasčių, kodėl Eneli negalėtų apginti titulo. Ji paskutinius 3 metus puikiai jaučiasi trumpame baseine ir demonstruoja labai gerus rezultatus. Manau, kad šių metų čempionatas netaps išimtimi“, – Estijos žiniasklaidai aiškino H. Heinas.
E. Jefimova prieš startą čempionate užsiminė, kad neseniai buvo susirgusi, bet tai nesutrukdė jos treniruočių režimui, tad estė į Liubliną atvyko būdama geros sportinės formos.
Pusfinalis prasidės antradienį 20.32 val. Lietuvos laiku.
