Dainius Šumauskas: „Hegelmann parduoda ne klubą, o vietą A lygoje“

„Jeigu sandoris įvyktų, tai kalbame ne apie visą klubą, o apie vietą A lygoje. Kadangi klubas turi du juridinius vienetus: akademijos ir „Hegelmann“, tai tas susitarimas būtų tik dėl A lygos vietos. Visa kita lieka „Hegelmann“, kuris net nekeistų pavadinimo.
Jeigu sandoris neįvyks, mes su savininkais spalio mėnesį turime pasitvirtinę biudžetą, viskas liks kaip buvę. Aš jau dabar kalbu su kandidatais žaidėjais, su personalu preliminarius susitarimus turiu. Nors situacija nesmagi, bet aš nesėdžiu ir nelaukiu“, - antradienį telefonu „FutbolasLT“ tinklalaidės metu sakė dabartinis klubo direktorius Dainius Šumauskas.
Antradienio ryte pinigai „Hegelmann“ klubo sąskaitos dar nebuvo pasiekę. Anot D. Šumausko, per kelias artimiausias dienas galutinai paaiškės sandorio likimas. Jei prie vairo lieka dabartiniai klubo šeimininkai, „Hegelmann“ 2026 metų sezone disponuos maždaug milijono eurų biudžetu.
„Klaudijaus Upsto ir Leo Ribeiro išlaikyti nepavyko – jie vieni brangiausių žaidėjų. Biudžetas kitais metais, kadangi pagrindiniam rėmėjui yra sunkūs laikai, bus mažesnis ir nėra galimybės prisidėti atitinkamomis sumomis, kaip buvo anksčiau. Žaisime vidutiniu lygos biudžetu. Pernai planavome 1.5 milijono biudžetą, bet kai atsirado galimybė pakovoti dėl čempiono titulo, jį pasididinome iki 1.7 – 1.8 milijono. Kitąmet, jei žaisime, planuojame – iki milijono“, - „FutbolasLT“ kalbėjo D. Šumauskas.
Viena iš sandorio sąlygų – klubas nebegalėtų vadintis dabartiniu vardu. Tai reikštų sunkumus bandant gauti UEFA licenciją ir kitąmet startuoti Konferencijų lygos atrankoje.
„Skaičiau UEFA įstatus, tai pagal raidę komanda per trejus metus negali keisti nei juridinio vieneto, nei klubo pavadinimo. Jeigu sandoris įvyktų, tikrai būtų sunku gauti UEFA licenciją“, - komentavo „Hegelmann“ direktorius.
Visą pokalbį su Dainiumi Šumausku galite klausytis čia:
