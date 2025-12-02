Futsal A lygos 10-asis turas: favoritų pergalės ir „Bruklino“ revanšas

„Vikingai“ antrąkart šiame sezone nugalėjo „Kėdainiai United“ ekipą, „Akmenės kraštas“ antrąkart buvo pranašesnis už „Vilnius futsal“ futbolininkus, o „Bruklinas“ ir VIP pasiekė revanšus. Pirmieji išvykoje nugalėjo „Radviliškį“, antrieji namie įveikė „Gargždų Pramogas“.
Tuo tarpu savaitės viduryje buvo sužaistos ir vienerios atkeltos septintojo turo rungtynės.
„Kauno Žalgiris“ – „Vilnius futsal“ 5:1
Nukeltose septintojo futsal A lygos turo rungtynėse „Kauno Žalgiris“ namie 5:1 nugalėjo septintoje vietoje esančius „Vilnius futsal“ futbolininkus ir pirmąjį ratą užbaigė šimtaprocentiniu pasiekimu – aštuoniomis pergalės per aštuonerias rungtynes.
Pamatus pergalei kauniečiai sudėjo per pirmąjį kėlinį, o pirmasis įvartis buvo įmuštas sužaidus penkias minutes. Gražiai sienelę sužaidę čempionai pasižymėjo po užtikrinto Luko Sendžiko smūgio.
Vėliau, nors ir turėdami žaidybinę persvarą, kauniečiai ilgą laiką skirtumo padvigubinti nesugebjo. Savo ruožtu, vilniečiai kantriai gynėsi ir sykį po Viliaus Juknevičiaus atakos galėjo išlyginti rezultatą.
Itin nesėkmingai Marijaus Rimo komandai baigėsi pirmasis kėlinys. Per paskutines penkias minutes dublį įformino Albertas Voskunovič, dar vieną įvartį pelnė Filipe, o „Kauno Žalgirio“ persvara išaugo iki 4:0. A. Voskunovič pasižymėjo po kampinio ir kontratakos, Filipe – po įspūdingo tolimo smūgio.
Antrojo kėlinio antroje pusėje Filipe panašiu būdu pasižymėjo dar kartą, o po nepilnos minutės Saimonas Roicevičius pasinaudojo kauniečių klaida bei pelnė garbės įvartį.
Per paskutines šešias minutes rezultatas nepasikeitė.
FSK „Radviliškis“ – Vilkaviškio „Bruklinas“ 3:7
Vilkaviškyje sezono starte sensaciją pateikę radviliškiečiai savo aikštėje pakartoti tokios sėkmės nesugebėjo. Po itin gilios duobės pirmajame rate atsigaunantis „Bruklinas“ dar pirmajame kėlinyje susikrovė dviejų įvarčių pranašumą, kurį po pertraukos gerokai padidino.
Sužaidus tris minutes, puikią komandinę ataką surengę vilkaviškiečiai atakos smaigalyje surado Levį Alvesą, kuris iš artimo atstumo nesunkiai pasiuntė kamuolį į tinklą. Įpusėjus kėliniui, Dominykas Cimbleris kulniuku pakeitė kamuolio skriejimo kryptį ir rezultatas tapo jau 2:0 „Bruklino“ naudai.
Besibaigiant pirmajam kėliniui, įvyko susistumdymas tarp Nerijaus Volkovo ir Artiomo Spelmano. Abu futbolininkai buvo nubausti geltonomis kortelėmis. Kadangi A. Spelmanui tokia nuobauda buvo antroji, jis buvo pašalintas iš aikštės.
Vos prasidėjus antrajam kėliniui, „Radviliškis“ po Tito Boriavičiaus įvarčio skirtumą sušvelnino, tačiau tuomet iki 37 minutės skirtumas tik augo. Igoriui Peletskiui sėkmingai atšoko kamuolys ir jis savo atstovaujamai komandai sugrąžino dviejų įvarčių persvarą, Francisco Andersonas stipriu smūgiu iš dešinio krašto sukūrė rekordinį pranašumą, o po Breno Jardielio dublio rezultatas tapo 1:6.
Neturėdami ko prarasti, aikštės šeimininkai vos per 17 sekundžių dviem įvarčiais deficitą sumažino, tačiau tai nepadėjo išsigelbėti nuo pralaimėjimo. Juolab, kad paskutinį žodį tarė svečiai, kai B. Jardielis smūgiu per visą aikštę į tuščius vartus užfiksavo hetriką.
„Kėdainiai United“ – Jonavos „Vikingai“ 3:9
Iš duobės lipti pradėjusius „Vikingus“ po dar vienos pergalės nuo trečiosios vietos skiria tik du taškai. Namie 7:0 sezono starte sutriuškinę kėdainiškius, žaisdami išvykoje „Vikingoje“ iškovojo pergalę šešių įvarčių skirtumu.
Siaubingai rungtynes pradėję šeimininkai, sužaidus truputį daugiau nei penkiolika minučių, jau atsiliko 0:5. Vėliau žaidimas kiek apsilygino ir įvarčius per likusį laiką mušė abi komandos.
Šarūnas Činikas rungtynių sąskaitą atidarė sužaidus 110 sekundžių. Nors smūgis ir nebuvo stiprus, varžovų vartininkui jis nebuvo atremiamas. Netrukus Š. Činikas pasižymėjo rezultatyviu perdavimu, kai surado vartų link bėgantį antrojo įvarčio autorių Artūrą Juchno. Dar vėliau savo žodžius tarė: Paulo Andre Dos Santos, Kelwinas Claytonas ir vėl P. A. Dos Santos.
Toks svečių spurtas turėjo sukrėsti šeimininkus, tačiau vert paminėti, jog pastarieji nesutriko. Šalia baudos aikštelės „Vikingams“ buvo skirta pražanga, o Evaldas Kugys galingu smūgiu pelnė pirmąjį Kėdainių komandos įvartį šiose rungtynėse.
Antrąjį kėlinį vėl pradėjo Š. Činikas, tačiau šiuosyk šeimininkai nelaukė, kol varžovai sumuš penkis įvarčius. Esant rezultatui 1:7, E. Kugys pelnė dar du įvarčius, tokiu būdu įtvirtindamas hetriką.
Dvikovos pabaiga vėl priklausė „Vikingams“. Renano Cardoso reidas beveik per visą aikštę ir įspūdinga sienelė su Artūru Juchno leido komandai sugrąžinti penkių įvarčių persvarą, o to paties A. Juchno perdavimas Pauliui Osauskui – padėti tašką rungtynėse.
Mažeikių VIP – „Gargždų Pramogos“ 4:3
Netikėta. 30 minučių įvarčio ieškoję, vėliau pirmavę ir pabaigoje į duobę įkritę „Gargždų Pramogų“ futbolininkai priversti pripažinti Mažeikių VIP komandos pergalę. Pastarajai tris įvarčius pelnė Glaudsonas De Araujo.
Galimybių pasižymėti komandos turėjo ir anksčiau, tačiau įvarčiai nekrito iki 17-osios minutės. Tuomet sau nemažai laisvės susikūręs G. De Araujo smūgiu į apatinį vartų kampą pradėjo savo šou bei išvedė šeimininkus į priekį.
Antrojo kėlinio viduryje vienas prieš varžovų vartininką atsidūręs Algimantas Bačanskis rezultatą išlygino, o dar po poros minučių Deividas Padaigis pirmasis suskubo prie nuo virpsto atšokusio kamuolio. Gargždiškiai perėmė žaidimo kontrolę ir išsiveržė rungtynėse į priekį.
Tačiau, jų nelaimei, atėjo 35-ta dvikovos minutė, kai vienas po kito į svečių vartus krito trys įvarčiai. Iš pradžių G. De Araujo, netrukus Aivaras Bagočius, o dar po minutės – tas pats G. De Araujo, perėmęs kamuolį savo aikštės pusėje bei pasiuntęs jį į tuščius varžovų vartus.
„Gargždų Pramogos“ ir toliau rizikavo žaisdami su penkiais žaidėjais aikštėje (be vartininko). Likus keturiolikai sekundžių tai dar padėjo Rudsonui Ribeiro pelnyti įvartį, tačiau išvengti pralaimėjimo nepavyko.
„Vilnius futsal“ – „Akmenės kraštas“ 1:4
Kai pirmajame rate šios komandos žaidė pirmą kartą, namie žaidęs „Akmenės kraštas“ vilniečių nepasigailėjo ir sutriuškino juos 7:1. Šįsyk skirtumas buvo mažesnis, tačiau verta paminėti, kad ir vėl antrą vietą užimanti Naujosios Akmenės komanda buvo stipresnė, pranašumą įrodžius antrame rungtynių kėlinyje.
Drausmingai gynyboje dirbę aikštės šeimininkai, iki pertraukos likus žaisti tris minutes, po kontratakos ir puikaus Radvilo Bliukio šanso turėjo galimybę išsiveržti į priekį. Visgi tame epizode triumfavo „Akmenės krašto“ vartininkas Davydas Hryshynas.
Po pertraukos svečiai nebebuvo nusiteikę juokauti. Juolab, juos šiek tiek lydėjo sėkmė, kai nesužaidus nė minutės, Danielius Zybartas prilietė vartų link skriejantį kamuolį ir įsimušė įvartį į savuosius vartus.
Tas įvartis nė kiek nesumažino akmeniškių ambicijų ir jie toliau spaudė šeimininkus, kūrė progas, o įpusėjus kėliniui ir padvigubino skirtumą. Po komandinės atakos galimybę gavęs Klausas Andersonas Ferreira stipriu smūgiu į tolimąjį apatinį vartų kampą vilniečių vartininkui šansų paprasčiausiai nepaliko.
Tą pačią minutę Jonas Lebedevas iš artimojo nuotolio sugrąžino vieno įvarčio deficitą, tačiau tai buvo viskas, ką šeštadienį buvo pajėgūs padaryti aikštės šeimininkai. Rungtynių pabaigoje Levy Costa pasižymėjo išviliojus vartininką iš vartų, o likus aštuonioms sekundėms, Benas Buzevičius galva įsimušė įvartį į savuosius vartus.
„Akmenės kraštas“ pagal surinktus taškus pavijo „Kauno Žalgirį“, „Vilnius futsal“ nukrito į aštuntąją poziciją. Šį savaitgalį akmeniškiai namie priims „Radviliškį“, sostinės atstovai keliaus į Gargždus.
