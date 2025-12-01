 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Hegelmann“ kapitonas žais „Žalgirio“ gretose

2025-12-01 15:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 15:39

Kauno rajono FC „Hegelmann“ praneša apie reikšmingą pokytį komandos sudėtyje – po šešerių metų klubo gretose atsisveikinama su ilgamečiu gynėju ir kapitonu Klaudijumi Upstu, kuris per šį laiką tapo vienu ryškiausių mėlynai baltų simbolių.

Klaudijus Upstas | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Kauno rajono FC „Hegelmann“ praneša apie reikšmingą pokytį komandos sudėtyje – po šešerių metų klubo gretose atsisveikinama su ilgamečiu gynėju ir kapitonu Klaudijumi Upstu, kuris per šį laiką tapo vienu ryškiausių mėlynai baltų simbolių.

REKLAMA
0

Upstas prie „Hegelmann“ prisijungė dar tuomet, kai komanda rungtyniavo Pirmoje lygoje, o kartu su klubu žengė į A lygą ir tapo vienu kertinių komandos ramsčių. Per šį laikotarpį jis demonstravo išskirtinį stabilumą, profesionalumą ir lyderystę, o jo įtaka komandos rūbinėje ir aikštėje buvo neabejotina.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilkėdamas mėlynai baltus marškinėlius Upstas sužaidė iš viso 173 oficialias rungtynes – įskaitant Lietuvos čempionatą, LFF taurės varžybas ir UEFA Konferencijų lygos atranką. Vien A lygoje jis sužaidė 156 rungtynes, per kurias pelnė 5 įvarčius ir atliko 22 rezultatyvius perdavimus.

REKLAMA
REKLAMA

Jo indėlis buvo svarbus iškovojant reikšmingus klubo pasiekimus:

  • 2 kartus tapta A lygos vicečempionais (2024 ir 2025 m.)
  • 3 kartus žaista LFF taurės finaluose (2022, 2024 ir 2025 m.)
  • 2 sezonuose rungtyniauta UEFA Konferencijų lygos atrankos turnyre

2022 m. Klaudijus Upstas, būdamas FC „Hegelmann“ žaidėju, debiutavo Lietuvos nacionalinėje vyrų rinktinėje Baltijos taurėje, taip įrašydamas savo pavardę ir į klubo istoriją, ir į šalies futbolo metraščius.

REKLAMA

„Po šešerių metų tenka atsisveikinti su Hegelmann komanda. Per šį laiką teko tris kartus žaisti taurės finale – nors trofėjaus iškelti nepavyko, kiekvienas finalas mane užgrūdino ir dar labiau suvienijo su komanda. Du kartus tapome A lygos vicečempionais – tai įrodymas, kad augome, tobulėjome ir visada kovojome iki galo.

Į klubą atėjau dar tada, kai žaidėme Pirmoje lygoje. Ši kelionė mane pakeitė iš esmės – išmokau disciplinos, atsakomybės, per šiuos metus užaugau kaip futbolininkas ir kaip žmogus.

REKLAMA
REKLAMA

Noriu padėkoti komandos draugams, treneriams, personalui ir sirgaliams. Ačiū už pasitikėjimą, už kartu praleistas akimirkas ir už tai, kad visada buvome viena šeima. Nors atsisveikiname, visi prisiminimai ir patirtis keliaus kartu su manimi. Ačiū jums visiems. Iki.“, – kalbėjo K. Upstas atsisveikindamas.

FC „Hegelmann“ direktorius Dainius Šumauskas pabrėžė, kad Upsto palikimas klube yra ypatingai reikšmingas:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Klaudijus buvo daugiau nei žaidėjas – jis buvo mūsų komandos ramstis, lyderis ir žmogus, kuris įtvirtino profesionalumo standartus. Jo atsidavimas, kapitono pavyzdys ir neblėstantis charakteris padėjo komandai pasiekti aukščiausius rezultatus klubo istorijoje. Esame jam be galo dėkingi ir linkime didžiausios sėkmės naujame etape. Klaudijus visada liks svarbia mėlynai baltų istorijos dalimi.“

FC „Hegelmann“ nuoširdžiai dėkoja K. Upstui už ilgametį atsidavimą, pergales ir nepamirštamus sezonus.

Sportas.lt žiniomis, Klaudijus Upstas papildys Vilniaus „Žalgirio“gretas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų