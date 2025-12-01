Deividas Šešplaukis keliasi į „Žalgirį“

Nuo 2022 metų geltonai juodą aprangą vilkėjęs FA „Šiauliai“ auklėtinis buvo vienas iš esminių komandos dėlionės dalių 2023 metų sezone, kuomet šiauliečiai iškovojo istorinius bronzos medalius ir rungtyniavo LFF taurės finale.
Per savo laiką Saulės mieste iš Pakruojo kilęs futbolininkas aikštėje iš viso pasirodė 100 kartų, per kuriuos pelnė 10 įvarčių ir atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų savo komandos draugams.
„Atėjo laikas atsisveikinti. Per tuos ketverius praleistus metus Saulės mieste buvo iškovota daug skambių pergalių, žinoma, buvo ir liūdnų akimirkų, bet nepaisant to, tai buvo vienas geriausių etapų mano futbolininko karjeroje. Deja, patirtos traumos neleido dar labiau atskleisti savo potencialo — galbūt būtų pavykę dar labiau padėti komandai ir to džiaugsmo būtų buvę dar daugiau, tačiau tai jau istorija, kuri jau yra parašyta.
Praleistas laikas šioje organizacijoje buvo labai naudingas man kaip futbolininkui, nes ugdė ir grūdino mano charakterį. Nuo pat klubo debiuto aukščiausioje šalies lygoje mačiau, kaip jis augo ir tobulėjo, todėl linkiu nesustoti, toliau augti, tobulėti ir siekti tik aukščiausių tikslų. Labai džiaugiuosi galėjęs prisidėti prie viso šio proceso ir pasiektų rezultatų.
Taip pat nuoširdžiai dėkoju visai Šiaulių futbolo bendruomenei, rėmėjams, sirgaliams, treneriams, klubo ir akademijos darbuotojams bei, žinoma, visai komandai, kuri visada ištiesdavo pagalbos ranką, kuomet ateidavo sunkios akimirkos. Niekada to nepamiršiu ir būsiu Jums už tai dėkingas. Pirmyn, Šiauliai!“,- kalbėjo D. Šešplaukis.
Futbolo akademija „Šiauliai” dėkoja futbolininkui už atiduotą svarų indėlį į komandos pasiektus rezultatus ir linki visokeriopos sėkmės tolimesnėje karjeros stotelėje.
