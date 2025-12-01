 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Boksininkių akistata pakrypo netikėta linkme: modelis parodė daugiau nei planavo

2025-12-01 09:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 09:39

Buvęs modelis, o dabar boksininkė Ebonie Cotton patyrė nemalonų incidentą prieš kovą su Molly McCann, kuri negalėjo susilaikyti nepasijuokusi iš varžovės. Toli gražu nuo įprasto vaizdo, kai boksininkai svėrimuose bando psichologiškai paveikti vienas kitą, E. Cotton ir M. McCann abi pratrūko juokais, nes pirmoji parodė daugiau nei planavo.

Molly McCann ir Ebonie Cotton | Organizatorių nuotr.

0

Šeštadienio vakarą M. McCann paliko praliejo E. Cotton kraują ir iškovojo pergalę vos antroje savo bokso kovoje po perėjimo iš MMA, tačiau penktadienį abi kovotojos tik šypsojosi, kai stojo viena prieš kitą svėrimų metu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. McCann juokėsi, kai E. Cotton išėjo į sceną, ir vos galėjo pažvelgti jai į akis per akistatą. Netrukus paaiškėjo kodėl – pro 31-erių sportininkės oranžinius apatinius pasimatė dešinysis spenelis. Nė viena kovotoja negalėjo nuslėpti kikenimo, o E. Cotton ramiai išsisuko iš situacijos.

M. McCann laimėjo taškais 58:56, praėjus dviem mėnesiams po debiutinės pergalės prieš Kate Radomską. Prieš pereidama į boksą, 35-erių sportininkė laimėjo 14 iš 22 savo MMA kovų .

Tai buvo antroji E. Cotton profesionalaus bokso kova po to, kai liepą ji įveikė Kirą Carter.

M. McCann boksas yra trečioji sportinė karjera po to, kai ji žaidė futbolą „Liverpool“ komandoje prieš imdamasi MMA.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

