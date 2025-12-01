NBA trileris Filadelfijoje: istorinė Johnsono naktis ir „Hawks“ triumfas po dviejų pratęsimų

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje „Hawks“ pirmavo 115:112, tačiau Tyrese’as Maxey po atkovoto kamuolio puolime pataikė iš toli likus 9 sekundėms ir išlygino rezultatą – 115:115.
TYRESE MAXEY. CLUTCH CITY.— Legion Hoops (@LegionHoops) December 1, 2025
pic.twitter.com/f1wjsskKvr
Pirmajame pratęsime arčiau pergalės jau buvo „76ers“, kurių pergalę baudomis galėjo įtvirtinti T.Maxey, tačiau jis prametė abu baudų metimus, o kitoje aikštės pusėje Jalenas Johnsonas išprovokavo pražangą, įmetė dvi baudas ir išlygino rezultatą – 126:126.
Antrojo pratęsimo pradžioje „Hawks“ jau surengė spurtą ir susikrovė 6 taškų pranašumą (138:132), kurį išlaikė iki mačo pabaigos.
Filadelfijos klubui šiame mače jau padėjo Joelis Embiidas, kuris nerungtyniavo nuo lapkričio 9 dienos. Aukštaūgis per 30 minučių pelnė 18 taškų (6/14 metimai), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojų gretose karjeros pasirodymą surengė Jalenas Johnsonas, kuris per 45 minutes įmetė 41 tašką (6/13 dvit., 4/8 trit., 17/22 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, 6 sykius suklydo ir kartą prasižengė.
CAREER NIGHT FOR JALEN JOHNSON!— NBA (@NBA) December 1, 2025
🔥 41 PTS (career-high)
🔥 14 REB
🔥 7 AST
🔥 4 3PM
He leads the Hawks to the double OT victory. pic.twitter.com/RsHFwoQdAs
„Hawks“: Jalenas Johnsonas 41 (14 atk.kam., 7 rez. per.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 34 (8 atk. kam., 7 rez. per.), Dysonas Danielsas 17 (9 atk. kam., 8 rez. per.), Mouhamedas Gueye 13, Zaccharie Risacheras 12.
„76ers“: Tyrese’as Maxey 44 (7 atk. kam., 9 rez. per.), Quentinas Grimesas 28 (10 atk. kam.), Joelis Embiidas 18, Paulas George’as 16 (2/8 trit.), Domminickas Barlowas 10 (6 atk. kam.).
