  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA trileris Filadelfijoje: istorinė Johnsono naktis ir „Hawks“ triumfas po dviejų pratęsimų

2025-12-01 09:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 09:27

Įspūdingą pergalę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) pasiekė Atlantos „Hawks“ (13/8) ekipa, kuri išvykoje dviejų pratęsimų dramoje 142:134 (25:29, 32:29, 26:31, 32:26, 27:19) palaužė Filadelfijos „76ers“ (10/9) krepšininkus.

J.Johnsonas sužaidė karjeros rungtynes (Scanpix nuotr.)

0

Ketvirtojo kėlinio pabaigoje „Hawks“ pirmavo 115:112, tačiau Tyrese’as Maxey po atkovoto kamuolio puolime pataikė iš toli likus 9 sekundėms ir išlygino rezultatą – 115:115.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmajame pratęsime arčiau pergalės jau buvo „76ers“, kurių pergalę baudomis galėjo įtvirtinti T.Maxey, tačiau jis prametė abu baudų metimus, o kitoje aikštės pusėje Jalenas Johnsonas išprovokavo pražangą, įmetė dvi baudas ir išlygino rezultatą – 126:126.

Antrojo pratęsimo pradžioje „Hawks“ jau surengė spurtą ir susikrovė 6 taškų pranašumą (138:132), kurį išlaikė iki mačo pabaigos.

Filadelfijos klubui šiame mače jau padėjo Joelis Embiidas, kuris nerungtyniavo nuo lapkričio 9 dienos. Aukštaūgis per 30 minučių pelnė 18 taškų (6/14 metimai), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.

Nugalėtojų gretose karjeros pasirodymą surengė Jalenas Johnsonas, kuris per 45 minutes įmetė 41 tašką (6/13 dvit., 4/8 trit., 17/22 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, 6 sykius suklydo ir kartą prasižengė.

„Hawks“: Jalenas Johnsonas 41 (14 atk.kam., 7 rez. per.), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 34 (8 atk. kam., 7 rez. per.), Dysonas Danielsas 17 (9 atk. kam., 8 rez. per.), Mouhamedas Gueye 13, Zaccharie Risacheras 12.

„76ers“: Tyrese’as Maxey 44 (7 atk. kam., 9 rez. per.), Quentinas Grimesas 28 (10 atk. kam.), Joelis Embiidas 18, Paulas George’as 16 (2/8 trit.), Domminickas Barlowas 10 (6 atk. kam.).

