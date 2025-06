Žiūrovai to pamatyti neturėjo: besitabaluojantis lytinis organas bėgikui nesutrukdė triumfuoti

Ch. Robinsono pergalė nebūtų nieko nustebinusi, jei ne...bėgimo metu kilusios neįprastos problemos. Amerikiečio „pasididžiavimas“ nesilaikė šortuose ir Ch. Robinsonas kone po kiekvieno šuolio turėdavo taisytis šortus ir slėpti lytinį organą.

Nepaisant visų problemų, besitabaluojantis lytinis organas nesutrukdė Ch. Robinsonui aplenkti varžovų, o jis jau tapo interneto sensacija.

Chris Robinson 🇺🇸 pulled off one of the wildest 400m hurdle wins you'll ever see.



He ran half the race fighting wardrobe malfunctions; his manhood kept slipping, forcing him to readjust after nearly every hurdle.



Still won in SB of 48.05.



