Garsus Lietuvos didžėjus pateko į avariją: prašo žmonių pagalbos

Žinia apie nutikusią nelimę M. Žiupsnis pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“, įrašu neprieštaravo pasidalinti ir su naujienų portalu tv3.lt.
Į avariją patekęs didžėjus prašo pagalbos
Didžėjus atskleidė, kad avarijos metu žmonės nenukentėjo, tačiau jis neteko itin svarbių savo darbo įrankių.
„Tikriausiai daugelis gyvename tikėdami, kad to niekada nereikės daryti – prašyti pagalbos. Ypač viešai. Deja, kažkas patvarko kitaip. Rugpjūčio 1 d. patekau į avariją. Laimei, žmonės nenukentėjo. Bet mano darbo įrankis – didžioji dalis scenos, garso ir šviesos įrangos virto šipuliais.
Ar apmaudu? Velniškai. 10 metų dėtas euras prie euro, daug ko atsisakant, daug ką aukojant. Ir per akimirką viskas dingo. Bet verkti nelabai turiu teisės – namie laukia šeima, 4 mano mažamečiai vaikai. Su jų, žmonos, artimųjų pagalba tikrai ir atsistosiu ant kojų, o su jumis būtų greičiau ir lengviau. Tad įkvepiu oro ir sakau – jei kas gali padėti, padėkit.
Kas būtų pagalba:
• Darbai – DJ, garsas, šviesa. Gal kam reikia papildomų rankų?
• Garso ir šviesos įranga – gal pas kažką dulka nenaudojama ir galėtumėt atiduoti ar paskolinti?
• Vienas kitas euras – nebūsiu išdidus ir su dėkingumu priimsiu.
Pavedimo paskirtis PARAMA
MB Didžėjus LT757044090103109407
+37067538863
[email protected]“, – socialiniame tinkle rašė M. Žiupsnis.
