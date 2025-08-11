Iš į avariją patekusio Adomo Bužinsko – žinia: „Dabar galiu pasidalinti, kaip rimta čia buvo“

Paaiškėjo, jog vyras vairavęs „Bentley“ markės automobilį rikiuodamasis iš pirmosios eismo juostos į antrąją, kliudė Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių Adomą Bužinską, kuris su savo „BMW“ markės motociklu važiavo antrąja eismo juostą.
Iš kart po įvykio Adomas Bužinskas buvo išgabentas į ligoninę, dėl sužalojimų bei pradėtas ambulatorinis gydymas. Vyras patyrė kairės rankos lūžį.
Pateikė naujų detalių
Praėjus kiek laiko po avarijos, Adomas Bužinskas pateikė naujų detalių apie praėjusios savaitės įvykį.
Pasak jo, viskas yra daug rimčiau, nei jam pasirodė iš pirmo žvilgsnio.
„Incidentas su motociklu buvo kiek dramatiškesnis, nei galėjo pasirodyti iš pirmojo mano įrašo, tačiau tik pravizitavęs visus gydytojus dabar galiu pasidalinti, kaip rimta čia buvo.
Dviratėmis transporto priemonėmis važinėju nuo tada, kai legaliai galėjau tą daryti, tad rizikas kelyje jau suvokiu pakankamai gerai. Visada būnu su pilna moto apranga ir šalmu. Būtent tai šįkart ir užkirto kelią baisesniems scenarijams. Kas mėgsta su šortukais ir marškinėliais prasipūst ramiai, galiu parodyti kaip atrodo mano apranga
Bentliui mane nuskynus, skridau per kelias juostas į priešpriešinį eismą. Atmerkus akis pirma mintis buvo – kaip atrodau aš, jei taip prastai atrodo automobilis. Supratęs, kad galiu judinti kojų ir rankų pirštus, pagalvojau, kad nėra taip viskas ir blogai.
Bandžiau stotis, kad vairuotojui ramiai išdėstyčiau, ką manau apie šią situaciją, bet pribėgę žmonės liepė gulėti. Šiaip žmonių reakcija buvo pavyzdinė – pagirdė vandeniu, paklausinėjo, ar žinau savo vardą, amžių ir iškvietė pagalbą. Net medikė iš šalia esančio buto atbėgo manęs prižiūrėti, kol pasirodys greitoji. Tokia žaibiška reakcija tuo metu buvo labai svarbi – todėl noriu dar kartą jiems padėkoti. Geri tie vilniečiai.
Greitoji atvyko greitai, supakavo, suleido morfino ir išvežė. Morfino pagalba tapau itin bendraujantis, tad medikų pasiteiravau, ar nesu labai gabalais išėjęs – atsakė, kad keista, jog po tokios avarijos iš viso yra ką gydyti. Laimės kūdikis. Atvežė tiesiai į reanimaciją. Kai po kompiuterinės tomografijos ir echoskopijų gydytojų tempas kiek sulėtėjo – supratau, kad ramu, teks dar visiems mane pakentėti.
Diagnozė – riešo lūžis, beveik pilnas užpakalinio ir visiškas vidinio kelio raiščio plyšimas, priekinio raiščio patempimas. Stabilumo kelio sąnaryje – praktiškai nulis. Taip pat dalinai plyšo du šlaunies raumenys. Bet tik tiek. Ir tai – stebuklas. Matyt didesnis šansas yra teleloto laimėti aukso puodą
Ir dar kartą – didelis ačiū medikams: Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė – RVUL personalui, greitosios pagalbos komandai ir visiems, kurie tą dieną profesionaliai dirbo savo darbą. Teko išbandyti ir atnaujintą Lazdynų priėmimo skyrių – kokybės kontrolė iš paciento pusės praeita.
Ačiū visiems, kurie parašėt, paskambinot ir pakėlėt nuotaiką. Šiandien jau grįžau į ofisą, nusimato nemažai reabilitacijos, bet džiaugiuosi, kad rugpjūčio 5 d. galėsiu švęsti antrą gimtadienį.
P.S. Viešas atsiprašymas žmonos Rasos už tokį sakyčiau nenuobodų gyvenimą, kurį tenka gyventi su manimi. Amžinai dėkingas“, – feisbuke rašė jis.
Padėka žmonėms
Adomas Bužinskas praėjusią savaitę savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotrauka, kur dėkoja žmonėms iškvietusiems pagalbą.
Vyras prie nuotraukos rašė:
„Vakar grįždamas iš darbo namo nebeparvažiavau. Esu gyvas ir, matyt, maksimaliai sveikas, kiek gali būti sveikas šitoje situacijoje.
Noriu padėkoti žmonėms, kurie sustojo, padėjo, pagirdė, iškvietė medikus. Taip pat lenkiu galvą prieš profesionalų greitosios medicinos pagalbos tarnybos, RVUL medikų ir pareigūnų darbą.
Automobilis, važiuodamas iš pirmosios juostos, manęs nepastebėjo ir nuskynė.
Kas liečia darbus, norėjau šiandien iš namų, bet Valdas Benkunskas liepė imt biuletenį.
Matyt Dievulis dar turi man kažkokį planą, bandysiu antrą šansą išnaudot prasmingai.“
