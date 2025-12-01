Vengrijos krepšininkai dramatiškai išplėšė pergalę prieš belgus

Šioje grupėje dar kovoja Suomija (1/1) ir Prancūzija (1/1).
Po trijų kėlinių svečiai pirmavo 66:55, bet per kelias minutes ištaškė persvarą ir likus žaisti pustrečios minutės Belgija jau pirmavo – 83:79.
Vis tik Nate'as Reuversas pataikė iš toli, o netrukus išprovokavo pražangą bei realizavo dvi baudas iš trijų ir svečiams pavyko išgyventi.
Valensijos „Valencia“ aukštaūgis mače dominavo – 26 taškai (9/15 met.), 10 atkovotų kamuolių ir 28 naudingumo balai. Szilardas Benke pelnė 19 taškų.
Šeimininkų gretose nuostabus buvo Retinas Obasohanas, įmetęs 31 tašką (9/18 met., 9/10 baud.) ir surinkęs tiek pat naudingumo balų.
