  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Vengrijos krepšininkai dramatiškai išplėšė pergalę prieš belgus

2025-12-01 23:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-01 23:36

Antrą pergalę pasaulio čempionato atrankoje pasiekė Vengrija (2/0), kuri išvykoje 87:85 (18:15, 27:21, 21:19, 21:30) nugalėjo belgus (0/2).

N.Reuversas pabaigoje tarė žodį (FIBA nuotr.)

0

Šioje grupėje dar kovoja Suomija (1/1) ir Prancūzija (1/1).

Po trijų kėlinių svečiai pirmavo 66:55, bet per kelias minutes ištaškė persvarą ir likus žaisti pustrečios minutės Belgija jau pirmavo – 83:79.

Vis tik Nate'as Reuversas pataikė iš toli, o netrukus išprovokavo pražangą bei realizavo dvi baudas iš trijų ir svečiams pavyko išgyventi.

Valensijos „Valencia“ aukštaūgis mače dominavo – 26 taškai (9/15 met.), 10 atkovotų kamuolių ir 28 naudingumo balai. Szilardas Benke pelnė 19 taškų.

Šeimininkų gretose nuostabus buvo Retinas Obasohanas, įmetęs 31 tašką (9/18 met., 9/10 baud.) ir surinkęs tiek pat naudingumo balų.

