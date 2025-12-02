M.Muurinenas: po sezono kelsiuosi į NCAA

Vis tik kol kas 18 metų 208 cm ūgio aukštaūgis savųjų šansų Eurolygoje gauna minimaliai ir ant parketo žengė 6 rungtynėse, per kurias aikštėje praleido po 2 minutes ir yra pasižymėjęs vos vienu pataikytu baudos metimu.
Duodamas interviu SKWEEK, suomis atskleidė, kad po sezono vis tik planuoja grįžti į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) ir žaisti Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA).
„Tai vienerių metų pertrauka, kad galėčiau labiau subręsti. Noriu išnaudoti visas galimybes ir tik tada pasukti į NCAA, o vėliau tikiuosi į NBA.
Universitetų pasiūlymus gaunu nuo antro kurso. Dabar turiu 25 pasiūlymus ir kitais metais teks kažką pasirinkti. Kol kas nei vieno iš jų neatmetu ir tiesiog laukiu“, – kalbėjo suomis.
Įspūdingų duomenų žaidėjas savo patirtį, kurią gauna dabar, palygino su pirmaisiais metais JAV.
„Sudėtinga, kadangi čia yra daug veteranų, kurie daugelį metų žaidė NBA, o dabar jau 2–3 sezonus rungtyniauja čia. Tai sudėtinga, bet bandau prisitaikyti.
Tai yra sudėtingiausia dalis, bet sudėtinga buvo ir pirmaisiais metais JAV. Ten viskas buvo visiškai kitaip. Daug žaidimo „1 prieš 1“, bet prie to sugebėjau prisitaikyti“, – teigė aštuonilikmetis.
Jaunasis talentas pasidalijo mintimis ir apie Željko Obradovičių, kuris pasitraukė iš „Partizan“ vyriausiojo trenerio pareigų.
„Treneris yra geras žmogus. Akivaizdu, kad jis treniravo mane griežtai. Man to reikia. Jis yra griežtas aikštėje. Aš stengiausi klausyti jo patarimų, visko, ką jis man sako. Už aikštės ribų jis yra tikras žmogus“, – teigė M.Muurinenas.
