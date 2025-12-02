„Chelsea“ žvaigždė jau pasiruošusi sugrįžti į aikštę rungtynėms su „Leeds Utd“

„Jis yra pasiruošęs. Paskutinėse rungtynėse jis buvo ant atsarginio žaidėjų suolelio. Cole‘ui dabar reikia atsigauti ir fizinės formos atžvilgiu.
Jis galės pradėti rungtynes startinėje sudėtyje. Idėja yra pradėti jam duoti žaidimo minučių tol, kol jis galės žaisti visas 90 minučių“, – kalbėjo strategas.
„Chelsea“ artimiausias rungtynes žais trečiadienį, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Leeds United“ futbolininkais.
Priminsime, jog C. Palmeris iškrito iš rikiuotės po netikėto susižalojimo namuose. Pasak klubo, C. Palmeris stuktelėjo koją į duris, dėl ko patyrė didelį skausmą ir patempimą.
