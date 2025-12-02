 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ žvaigždė jau pasiruošusi sugrįžti į aikštę rungtynėms su „Leeds Utd“

2025-12-02 14:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 14:29

Londono „Chelsea“ vyriausiasis treneris Enzo Maresca patvirtino, jog komandos žvaigždė Cole‘as Palmeris sugrįžo į rikiuotę ir yra pasiruošęs vėl žaisti.

Cole'as Palmeris | Scanpix nuotr.

0

„Jis yra pasiruošęs. Paskutinėse rungtynėse jis buvo ant atsarginio žaidėjų suolelio. Cole‘ui dabar reikia atsigauti ir fizinės formos atžvilgiu.

Jis galės pradėti rungtynes startinėje sudėtyje. Idėja yra pradėti jam duoti žaidimo minučių tol, kol jis galės žaisti visas 90 minučių“, – kalbėjo strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Chelsea“ artimiausias rungtynes žais trečiadienį, kai „Premier“ lygoje susitiks su „Leeds United“ futbolininkais.

Priminsime, jog C. Palmeris iškrito iš rikiuotės po netikėto susižalojimo namuose. Pasak klubo, C. Palmeris stuktelėjo koją į duris, dėl ko patyrė didelį skausmą ir patempimą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

