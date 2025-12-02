 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Anglija „Premier" lygą

Slotas atskleidė datą, kada Salah prisijungs prie Egipto rinktinės

2025-12-02 12:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 12:59

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas atskleidė, jog Mohamedas Salah prisijungs prie Egipto rinktinės po beveik dviejų savaičių dėl startuosiančiosAfrikos Nacijų Taurės (AFCON).

Mohamedas Salah | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas atskleidė, jog Mohamedas Salah prisijungs prie Egipto rinktinės po beveik dviejų savaičių dėl startuosiančiosAfrikos Nacijų Taurės (AFCON).

0

„Mes dirbame taip, kad tarpusavyje bendrautų tiek žaidėjas, tiek klubas ir šalis. Tai yra nieko naujo. Visgi FIFA pranešė, jog gruodžio 15-oji yra paskutinė diena, kai žaidėjas turi išleistas į rinktinę“, – atskleidė strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai reiškia, jog egiptietis galės „Liverpool“ padėti artimiausiose ketveriose rungtynėse. „Raudonųjų“ laukia akistatos „Premier“ lygoje su „Sunderland“, „Leeds United“ ir „Brighton“ bei mūšis UEFA Čempionų lygoje su Milano „Inter“.

A. Slotas taip pat pakomentavo M. Salah reakciją po to, kai buvo paliktas ant suolo savaitgalį vykusiose rungtynėse su „West Ham“.

„Žinoma, jog žaidėjas nebūna patenkintas, kad nežaidžia, galiu pasakyti, kad jis nebuvo vienintelis. Jo elgesys buvo toks, kokio ir tikėjomės iš profesionalo. Jis labai palaikė komandos draugus ir puikiai susitvarkė su savimi. Mo yra labai drausmingas. Jis visada bus aukščiausio lygio profesionalas, koks buvo pastarosiomis dienomis“, – teigė treneris.

