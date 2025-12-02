 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė Dubajuje nusileido Čekijos teniso talentei

2025-12-02 16:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 16:22

Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) prasidėjo aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyras. Antradienį pirmajame rate 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-227) per pusantros valandos 0:6, 5:7 krito prieš 20-metę čekę Lindą Fruhvirtovą (WTA-134).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) prasidėjo aukšto lygio ITF serijos moterų teniso turnyras. Antradienį pirmajame rate 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-227) per pusantros valandos 0:6, 5:7 krito prieš 20-metę čekę Lindą Fruhvirtovą (WTA-134).

REKLAMA
0

Pirmajame sete lietuvė neturėjo vilčių, o antrajame buvo kur kas konkurencingesnė. J. Mikulskytė antrojo seto pradžioje varžovės padavimų metu atitrūko 40:0, tačiau nerealizavo 3 „break pointų“ paeiliui. Šeštajame geime čekė iššvaistė 2 „break pointus“, o aštuntajame geime ji taip nebeklydo ir perėmė iniciatyvą (3:5). Lietuvė rankų nenuleido, devintajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją, o dešimtajame savo padavimų metu neutralizavo du „match pointus“ ir išlygino rezultatą (5:5). Deja, dvyliktajame geime J. Mikulskytė vėl strigo savo padavimų metu, atsiliko net 0:40 ir šį kartą neišsigelbėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Fruhvirtova 2021 m. buvo 2-oji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė, o vėliau žaibiškai įsiveržė į moterų tenisą, 2022 m. laimėjo WTA 250 turnyrą Indijoje, o 2023 m. WTA reitinge rikiavosi net 49-a. Šiemet čekė pasiekė dviejų WTA 125 serijos turnyrų finalus, bet abu juos pralaimėjo.

J. Mikulskytė Dubajuje pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.

ITF serijos moterų teniso turnyro Dubajuje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų