Justina Mikulskytė Dubajuje nusileido Čekijos teniso talentei

Pirmajame sete lietuvė neturėjo vilčių, o antrajame buvo kur kas konkurencingesnė. J. Mikulskytė antrojo seto pradžioje varžovės padavimų metu atitrūko 40:0, tačiau nerealizavo 3 „break pointų“ paeiliui. Šeštajame geime čekė iššvaistė 2 „break pointus“, o aštuntajame geime ji taip nebeklydo ir perėmė iniciatyvą (3:5). Lietuvė rankų nenuleido, devintajame geime laimėjo varžovės padavimų seriją, o dešimtajame savo padavimų metu neutralizavo du „match pointus“ ir išlygino rezultatą (5:5). Deja, dvyliktajame geime J. Mikulskytė vėl strigo savo padavimų metu, atsiliko net 0:40 ir šį kartą neišsigelbėjo.
L. Fruhvirtova 2021 m. buvo 2-oji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė, o vėliau žaibiškai įsiveržė į moterų tenisą, 2022 m. laimėjo WTA 250 turnyrą Indijoje, o 2023 m. WTA reitinge rikiavosi net 49-a. Šiemet čekė pasiekė dviejų WTA 125 serijos turnyrų finalus, bet abu juos pralaimėjo.
J. Mikulskytė Dubajuje pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.
ITF serijos moterų teniso turnyro Dubajuje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
