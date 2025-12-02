Atvertas kelias Rusijos ir Baltarusijos sprotininkams dalyvauti olimpiadoje: teismas atšaukė draudimą

CAS pareiškime teigė, kad „Rusijos ir Baltarusijos sportininkams, atitinkantiems Tarptautinio olimpinio komiteto individualių neutralių sportininkų tinkamumo kriterijus, turėtų būti leista dalyvauti“ Tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos (FIS) organizuojamose atrankos varžybose.
Rusija palankiai įvertino šį sprendimą. Jos sporto ministras Michailas Degtiarevas pažymėjo, kad „svarbu, jog tai jau trečiasis Rusijai palankus teismo sprendimas žiemos olimpiniame sporte“, turėdamas omenyje kitus sprendimus, susijusius su bobslėjumi ir rogučių sportu.
FIS spalio mėnesį paskelbė, kad uždraudžia Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti atrankos varžybose į kitų metų Milano-Kortinos žiemos olimpines žaidynes.
Slidinėjimo ir snieglenčių sporto atstovams iš šių dviejų šalių buvo uždrausta dalyvauti FIS renginiuose nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais, tačiau jie tikėjosi su neutralia vėliava dalyvauti žaidynėse, kurios vyks 2026 metų vasario 6–22 dienomis.
Tarptautinis olimpinis komitetas rugsėjį paskelbė, kad Rusijos ir Baltarusijos sportininkams bus leista varžytis olimpinėse žaidynėse su neutralia vėliava, jei jie atitiks griežtas sąlygas.
2022 metais Pekine vykusiose žaidynėse Rusija iškovojo beveik trečdalį visų slidinėjimo rungčių medalių, nors kalnų slidinėjimo varžybose jai nepavyko užimti nė vienos prizinės vietos.
FIS sprendimą uždrausti dalyvauti savo varžybose rusams ir baltarusiams priėmė sekdama biatlono ir rogučių sporto federacijų pavyzdžiu, nors Tarptautinė čiuožimo sąjunga nusprendė suteikti abiejų šalių sportininkams galimybę dalyvauti atrankose.
Tačiau antradienį priimtu sprendimu CAS patenkino dvi apeliacijas – Rusijos ir Baltarusijos slidinėjimo federacijų – remdamasi tuo, kad FIS įstatai „gina asmenis nuo diskriminacijos ir reikalauja, kad FIS būtų politiškai neutrali“.
