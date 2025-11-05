 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Neįtikėtinas lietuvių pasiekimas: pasauliniame konkurse iškovojo sidabrą

2025-11-05 11:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 11:50

Lietuvos moksleivių rinktinė šeštadienį Panamoje iškovojo sidabro medalį pasaulio robotikos olimpiadoje „FIRST Global Challenge“! Auksą laimėjo Venesuelos vadovaujamas aljansas, o bronza – Kazachstano. Savo atstovus į varžybas atsiuntė net 190 valstybių.

Lietuvos moksleivių rinktinė šeštadienį Panamoje iškovojo sidabro medalį pasaulio robotikos olimpiadoje „FIRST Global Challenge“! Auksą laimėjo Venesuelos vadovaujamas aljansas, o bronza – Kazachstano. Savo atstovus į varžybas atsiuntė net 190 valstybių.

REKLAMA
1

„Lituanica X“ suformuotos rinktinės sudėtyje buvo Dainius Užusenis ir Julius Augustaitis iš Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Eglė Rupeikytė ir Tadas Morkūnas iš Vilniaus licėjaus, Agnė Silevičiūtė iš Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos, Nida Kirdulytė, kuri šiuo metu mokosi United World College Bosnijoje Hercegovinoje, ir komandos mentorius Sigitas Rupeikis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos robotikos čempionate „ROBOT GAMES“ šie mokiniai atstovauja komandoms „Magis“, „Plumbum“ ir „Vilnius Lyceum robotics“.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos moksleiviai pasaulio robotikos olimpiadoje pelnė sidabrą
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos moksleiviai pasaulio robotikos olimpiadoje pelnė sidabrą

Pasaulio robotikos olimpiadoje – įspūdingi lietuvių pasiekimai

Varžybų metu komandų robotai vykdė misijas specialiame 6 metrų ilgio ir pločio užduočių lauke. 2,5 minutes trunkančių robotų mačų metu robotai turėjo kuo greičiau rinkti ir stumdyti mažus kamuoliukus ir didelius kamuolius bei pabaigoje užsliuogti į viršų specialiai nuleidžiamomis virvėmis.

REKLAMA

Lietuva nėra pasaulio robotikos olimpiados naujokė. 2022 metais Šveicarijoje lietuviai iškovojo auksą. Sidabrinės rinktinės nariai Dainius Užusenis ir Julius Augustaitis tuo metu buvo auksinės komandos dalimi.

Kaip teigia šiemet FIRST judėjimo geriausiu metų robotikos edukatoriumi Europoje pripažintas Algirdas Augustaitis, Lietuvos moksleivių pasiekimai pasaulinėse varžybose yra nuoseklaus robotikos komandų bendruomenės „Lituanica X“ augimo rezultatas.

REKLAMA
REKLAMA

„Lituanica X“ siekia, kad Lietuvoje atsirastų 1000 komandų. Kelias iki šio tikslo dar tolimas, bet, Lietuvos robotikos rinktinės ir „Lituanica X“ vadovo nuomone, pergalės pasaulinėse varžybose tą kelionę labai palengvina.

O dar visai neseniai komandos „Lituanica X“ nariai nustebino ir TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Lietuvos talentai“ komisiją ir žiūrovus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jaunųjų inžinierių grupė sukūrė originalų pasirodymą su robotais – scenoje pasirodžiusius mechaninius „dalyvius“ valdė iš užkulisių.

Pasirodymo metu ant scenos buvo tik robotai ir pačios komandos sukonstruotas pianinas. Trys robotai grojo pianinu visiems gerai žinomas melodijas, o vienas robotas demonstravo šokių judesius.

Visą „Lituanica X“ pasirodymą „Lietuvos talentų“ scenoje žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų