Neįtikėtinas lietuvių pasiekimas: pasauliniame konkurse iškovojo sidabrą

„Lituanica X“ suformuotos rinktinės sudėtyje buvo Dainius Užusenis ir Julius Augustaitis iš Vilniaus jėzuitų gimnazijos, Eglė Rupeikytė ir Tadas Morkūnas iš Vilniaus licėjaus, Agnė Silevičiūtė iš Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos, Nida Kirdulytė, kuri šiuo metu mokosi United World College Bosnijoje Hercegovinoje, ir komandos mentorius Sigitas Rupeikis.
Lietuvos robotikos čempionate „ROBOT GAMES“ šie mokiniai atstovauja komandoms „Magis“, „Plumbum“ ir „Vilnius Lyceum robotics“.
Pasaulio robotikos olimpiadoje – įspūdingi lietuvių pasiekimai
Varžybų metu komandų robotai vykdė misijas specialiame 6 metrų ilgio ir pločio užduočių lauke. 2,5 minutes trunkančių robotų mačų metu robotai turėjo kuo greičiau rinkti ir stumdyti mažus kamuoliukus ir didelius kamuolius bei pabaigoje užsliuogti į viršų specialiai nuleidžiamomis virvėmis.
Lietuva nėra pasaulio robotikos olimpiados naujokė. 2022 metais Šveicarijoje lietuviai iškovojo auksą. Sidabrinės rinktinės nariai Dainius Užusenis ir Julius Augustaitis tuo metu buvo auksinės komandos dalimi.
Kaip teigia šiemet FIRST judėjimo geriausiu metų robotikos edukatoriumi Europoje pripažintas Algirdas Augustaitis, Lietuvos moksleivių pasiekimai pasaulinėse varžybose yra nuoseklaus robotikos komandų bendruomenės „Lituanica X“ augimo rezultatas.
„Lituanica X“ siekia, kad Lietuvoje atsirastų 1000 komandų. Kelias iki šio tikslo dar tolimas, bet, Lietuvos robotikos rinktinės ir „Lituanica X“ vadovo nuomone, pergalės pasaulinėse varžybose tą kelionę labai palengvina.
O dar visai neseniai komandos „Lituanica X“ nariai nustebino ir TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Lietuvos talentai“ komisiją ir žiūrovus.
Jaunųjų inžinierių grupė sukūrė originalų pasirodymą su robotais – scenoje pasirodžiusius mechaninius „dalyvius“ valdė iš užkulisių.
Pasirodymo metu ant scenos buvo tik robotai ir pačios komandos sukonstruotas pianinas. Trys robotai grojo pianinu visiems gerai žinomas melodijas, o vienas robotas demonstravo šokių judesius.
Visą „Lituanica X“ pasirodymą „Lietuvos talentų“ scenoje žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.
