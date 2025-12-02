Obradovičius prabilo atvirai: daviau viską, ką galėjau, nekaltinkite manęs

Strategas pirmąsyk po šio sprendimo sėdo duoti atvirą interviu žiniasklaidai, kuriame atsakė į rūpimus klausimus.
„Nusprendžiau daryti žingsnį, kuris man buvo be galo sunkus. Prisiėmiau atsakomybę už visus blogus dalykus, kurie nutiko šį sezoną, ir laikiausi sprendimo. Gavau daugybę žinučių ir kreipiuosi būtent todėl, kad prašėte viską išaiškinti. Sprendimas buvo sunkus ir to, kas nutiko po jo, negalėjau lemti. Prisimenu viską, ką patyrėme su „Partizan“, esame istorija, kuri, vargu, ar pasikartos, bet tai priklauso tik nuo jūsų, „Partizan“ gerbėjų, kurie kūrėte pasaulyje pripažįstamą atmosferą“, – į sirgalius kreipėsi treneris.
Jis taip pat pasakojo, kad iškart po rungtynių Atėnuose apie savo sprendimą paskelbė štabui, o kitą rytą informavo „Partizan“ prezidentą. Vienas dalykas, kurio prašė pastarasis, esą buvo neatšaukiamas atsistatydinimas, kad būtų lengviau apie tai informuoti sirgalius.
Tiesa, vėliau Ostoja Mijailovičius toną pakeitė.
„Tada grįžau iš Atėnų, žaidėjai turėjo kelias laisvas dienas. Daviau vadovybei daryti tai, kas geriausia, ypač, kad komanda turės trejas rungtynes namie, kas nepalyginamai lengviau. Aš nebegalėjau to tęsti, nebeturėjau savyje jėgų, daviau viską, ką galėjau, nekaltinkite manęs.
Sprendimas buvo labai įtemptas, tikriausiai sunkiausias gyvenime. Ypač, kai manęs laukė mergaitė, kuri laukia kaskart, kai ateina į areną. Apie emocijas, kurias tada patyriau, sunku kalbėti. Draugas palydėjo mane namo, valandą gulėjau lovoje ir žiūrėjau į lubas. Nenorėjau, kad tai nutiktų, bet sirgaliai bandė kažką daryti“, – apie dieną, kai buvo pasitiktas oro uoste, kalbėjo treneris.
Tuomet jis teigė sužinojęs, kad valdyba jo atsistatydinimo nepatvirtino. Gavęs O.Mijailovičiaus žinutę jis atvyko pasikalbėti su „Partizan“ žmonėmis.
„Žinoma, sutikau, nes tai žmonės, su kuriais dirbau ir kurie atvedė „Partizan“ ten, kur yra. Susitikimas vyko su man brangiais žmonėmis. Prezidentas sakė, jog visi nesutinka, kad atsistatydinčiau. Pasakiau, kad laikaus sprendimo, bet dabar esu nustebęs, paklausiau prezidento: kas pasikeitė per tas 24 valandas, kai paskelbėme apie mano atsistatydinimo?“, – tęsė Ž.Obradovičius.
„Pasikeitė sirgalių reakcija, bet priėmiau sprendimą, daugiau nebegalėjau to tęsti. Sprendimą buvau gerai apgalvojęs ir tvirtai priėmęs. Prašau sirgalių vienybės, palaikyti klubą kiekvienose rungtynėse. Situacija nėra normali ir naudinga klubui, už tai atsakingas yra Ostoja ir jam tai pasakiau. Nežinau, ką jis darys. Nesinori sulaukti Eurolygos baudų, grąžinome šią komandą į lygą, tai buvo mano svajonė ir niekas negali to iš mūsų atimti“, – kalbėjo serbas.
Ž.Obradovičius apeliavo ir į tam tikrus valdžios sprendimus, pavyzdžiui, skrydžių klausimu. Kuomet jis paprašė užsakomojo reiso komandai, keliavusiai iš Dubajaus į mačą su Milano klubu, jis išgirdo neigiamą atsakymą.
„Man pasakė, kad nėra pinigų. Grįžtame prie didelio biudžeto klausimo... Tai nėra logiška“, – sakė Željko, pridėjęs, kad yra prašęs čarterio ir sirgaliams, kad keliautų kartu, bet vėl išgirdęs neigiamą atsakymą.
„Prašiau verslo klasės bilietų žaidėjams, bet man pasakė, kad to nėra. O kai įlipome į lėktuvą, pamačiau, kad verslo klasė yra. Užsiminiau apie tai konferencijoje ir gavau prezidento sarkastišką atsakymą „ačiū už palaikymą“, – atviravo jis, pridėjęs, kad tada subyrėjo santykiai su komandos vadovu.
„Turėjome susitikimų, vienas jų – po mačo su „Fenerbahče“, su štabu kalbėjomės, kodėl komanda taip atrodo. Pasakiau jam paskambinti kiekvienam žaidėjui individualiai ir paklausti, ką jie mano.
Nepuolu žaidėjų, visada sakiau jiems viską atvirai. Daug kas paskambino man ir reiškė palaikymą šiuo sunkiu metu. Tiesiog nefunkcionavome kaip klubas, turėjome nesutarimų ir anksčiau“, – pasakojo legendinis treneris.
Jis pridėjo, kad nors buvo atsakingas už reikalus aikštelėje, teko spręsti ir dalykus už jos ribų, kuomet sklido melas ir apkalbos.
„Nesulaukiau palaikymo. Jei būčiau tai daręs kituose klubuose, būčiau išėjęs daug anksčiau, bet dėl „Partizan“ to padaryti negalėjau, nes tai mano meilė. Visa tai atėmė mano energiją ir atėmė jėgas daryti tai, ką turėjau daryti su žaidėjais. Šneku dėl to, kad sustabdyčiau apkalbas“, – pokalbį baigė jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.