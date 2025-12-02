 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Rapšiui priklausantis Europos čempionato rekordas liko nepajudintas, Wiffenas titulo neapgynė

2025-12-02 22:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 22:32

Liubline (Lenkija) startavusiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine antradienio vakarą prasidėjo medalių dalybos.

Jackas McMillanas | „Stop“ kadras

Liubline (Lenkija) startavusiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine antradienio vakarą prasidėjo medalių dalybos.

0

Vyrų 400 m plaukime laisvuoju stiliumi triumfavo britas Jackas McMillanas (3:36.33), aplenkęs šio sporto žvaigždes – olimpinį čempioną vokietį Lukasą Martensą (3:36.51) bei Europos čempiono titulą gynusį airį Danielį Wiffeną (3:37.02). Ketvirtas liko pasaulio jaunimo rekordą pasiekęs vokietis Johannesas Liebmannas (3:37.39).

Niekam nepavyko priartėti prie Europos čempionatų rekordo, kuris nuo 2019 m. priklauso Danui Rapšiui (3:33.20). Deja, pačiam lietuviui čempionatas Liubline prasidėjo nesėkmingai ir jis 400 m distancijoje liko toli nuo finalo.

Moterų estafetę 4x50 m laisvuoju stiliumi laimėjo olandės – Milou van Wijk, Marrit Steenbergen, Tessa Giele ir Valerie van Roon (1:33.85). Antros buvo italės (1:34.30), trečios – lenkės (1:35.75).

Analogiškoje vyrų rungtyje triumfavo italai – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti bei Thomas Cecconas (1:22.90). Sidabras atiteko lenkams (1:23.63), o bronza – kroatams (1:23.79).

Vyrų 200 m plaukimo nugara rungtį atsisakė tęsti prancūzas Yohannas Ndoye-Brouardas. Atrankoje jis buvo 3-ias (1:50.41), bet pusfinalyje nestartavo, nors vietai finale jam būtų užtekę pakartoti atrankos rezultatą.

Dramatiškai dužo graikės Annos Ntountounaki viltys apginti čempionės titulą 50 m peteliške. Pusfinalyje graikė pasidalino 8-ą vietą su slovėne Neža Klančar, o papildomame plaukime pralaimėjo slovėnei 0.03 sek. ir nepateko į finalą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

