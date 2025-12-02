Rapšiui priklausantis Europos čempionato rekordas liko nepajudintas, Wiffenas titulo neapgynė

Vyrų 400 m plaukime laisvuoju stiliumi triumfavo britas Jackas McMillanas (3:36.33), aplenkęs šio sporto žvaigždes – olimpinį čempioną vokietį Lukasą Martensą (3:36.51) bei Europos čempiono titulą gynusį airį Danielį Wiffeną (3:37.02). Ketvirtas liko pasaulio jaunimo rekordą pasiekęs vokietis Johannesas Liebmannas (3:37.39).
Niekam nepavyko priartėti prie Europos čempionatų rekordo, kuris nuo 2019 m. priklauso Danui Rapšiui (3:33.20). Deja, pačiam lietuviui čempionatas Liubline prasidėjo nesėkmingai ir jis 400 m distancijoje liko toli nuo finalo.
Moterų estafetę 4x50 m laisvuoju stiliumi laimėjo olandės – Milou van Wijk, Marrit Steenbergen, Tessa Giele ir Valerie van Roon (1:33.85). Antros buvo italės (1:34.30), trečios – lenkės (1:35.75).
Analogiškoje vyrų rungtyje triumfavo italai – Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti bei Thomas Cecconas (1:22.90). Sidabras atiteko lenkams (1:23.63), o bronza – kroatams (1:23.79).
Vyrų 200 m plaukimo nugara rungtį atsisakė tęsti prancūzas Yohannas Ndoye-Brouardas. Atrankoje jis buvo 3-ias (1:50.41), bet pusfinalyje nestartavo, nors vietai finale jam būtų užtekę pakartoti atrankos rezultatą.
Dramatiškai dužo graikės Annos Ntountounaki viltys apginti čempionės titulą 50 m peteliške. Pusfinalyje graikė pasidalino 8-ą vietą su slovėne Neža Klančar, o papildomame plaukime pralaimėjo slovėnei 0.03 sek. ir nepateko į finalą.
