TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgiris“ sulaukė verslo palaikymo: Andrius Tapinas pranešė apie rėmimą ir parduotų abonementų skaičių

2025-12-02 21:58 / šaltinis: Sportas.lt
Naujasis Vilniaus „Žalgirio“ klubo prezidentas Andrius Tapinas antradienį socialiniuose tinkluose atskleidė, kad šiandien buvo susitata su keliais verslais dėl komandos rėmimo, kas garantuos 120 tūkst. eurų.

Andrius Tapinas | BNS nuotr.

A. Tapinas atskleidė ir daugiau darbų, kuriuos pavyko padaryti šiandien, o taip pat buvo atskleista, kad jau parduota 1200 abonementų, neįskaitant ištikimiausių fanų.

„Šiandien visą savo dieną skyriau futbolui ir Vilniaus „Žalgiriui“. Na, gerai, ryte kritika prezidentui dėl totalinio abejingumo, o vakare kritika Žemaitaičiui dėl prorusiškų naratyvų nesiskaito.

Ir buvo gera diena. Pamačiau, kaip per dieną galima susieti skirtingus organizacijos taškus ir sujungti skirtingus, bet taip pat užsivedusius žmones.

Susitarėm su keliais verslais dėl Vilniaus „Žalgirio“ rėmimo. Dienos suma – 120 000 eurų metams.

Su kūrybiniais partneriais aptarėm, kaip kurti globalinį lietuviško futbolo klubo prekės ženklą

Susidėliojom naujojo Žalgirio appso funkcijų idėjas. Jeigu „Kilo grupės“ IT genijams pavyks įgyvendinti bent 70% idėjų, „Žalgiris“ turės visiškai state of the art programėlę.

Pasitvirtinom masinio hakatono „Žalgiriui“ pagrindines kryptis ir datą

su TV serialo apie „Žalgirio“ dramas režiserium nusprendėm, kad bus šešios serijos ir serialas debiutuos vasario viduryje

Klubas rytoj pristatys dar vieną naują žaidėją – labai svarbią poziciją komandoje užimsiantį lietuvį.

Parduotų abonementų kiekis viršijo 1200 (be ištikimiausių fanų). 2000 abonementų jau neatrodo nesąmonė, o naujas aiškus tikslas.

Patinka.

Dar labiau patinka, kai auga perkančių abonementus naujų „Žalgirio“ šeimos narių skaičius. Primenu, jei pirksit du – pavyzdžiui, sau ir dovanų Kalėdoms – mėnesio viduryje jūsų laukia nedidelis kalėdinis siurprizas“, – rašė A. Tapinas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

