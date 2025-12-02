 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Dviguba pergalė: Kučys grįžo į treniruotes ir pratęsė kontraktą

2025-12-02 18:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 18:22

Sunkią traumą išsigydęs vienas geriausių Lietuvos futbolininkų Armandas Kučys sugrįžo į treniruočių procesą, o jo atstovaujamas „Celje“ klubas su puolėju dar metams (iki 2028-ųjų) pratęsė galiojančią sutartį.

Armandas Kučys | Organizatorių nuotr.

0

„Celje“ klube jaučiuosi kaip namie, užmezgėme ypatingą ryšį su gerbėjais ir tikrai tikiu klubo projektu. Šis susitarimas man reiškia viską, nes sutartis pratęsta po sunkaus reabilitacijos laikotarpio po traumos. Tai tik dar vienas įrodymas, kaip stipriai klubas tiki manimi ir mano ateitimi. Negaliu sulaukti kada vėl apsivilksiu „Celje“ marškinėlius“, - sakė A. Kučys.

Sausio mėnesį „Celje“ stovyklaus Maljorkoje. Kontrolinėse rungtynėse laukiama Armando pasirodymo.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

