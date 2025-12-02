Dviguba pergalė: Kučys grįžo į treniruotes ir pratęsė kontraktą

„Celje“ klube jaučiuosi kaip namie, užmezgėme ypatingą ryšį su gerbėjais ir tikrai tikiu klubo projektu. Šis susitarimas man reiškia viską, nes sutartis pratęsta po sunkaus reabilitacijos laikotarpio po traumos. Tai tik dar vienas įrodymas, kaip stipriai klubas tiki manimi ir mano ateitimi. Negaliu sulaukti kada vėl apsivilksiu „Celje“ marškinėlius“, - sakė A. Kučys.
Sausio mėnesį „Celje“ stovyklaus Maljorkoje. Kontrolinėse rungtynėse laukiama Armando pasirodymo.
