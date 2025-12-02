 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Teterevkova po pusfinalio atskleidė, ką nori patobulinti prieš 100 m plaukimo krūtine finalą

2025-12-02 21:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 21:13

Ryte Europos čempionate į 100 m plaukimo krūtine pusfinalį patekusi Kotryna Teterevkova vakare dar kartą pasirodė sėkmingai – ji užfiksavo septintą rezultatą ir iškovojo vietą finale. Vilnietė distanciją įveikė per 1 min. 04,73 sek. Kartu su ja pirmajame pusfinalyje startavo ir Smiltė Plytnykaitė, kuri taip pat pagerino rytinį rezultatą – vakare 100 m krūtine ji nuplaukė per 1 min. 05,37 sek. ir užėmė 13-ąją vietą.

Kotryna Teterevkova | Dariaus Kibirkščio nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visą save atidaviau jau ryte, tikrai nesitaupiau. Galbūt tai vakare ir pakišo koją, tačiau vis tiek džiaugiuosi – vėl pagerinau asmeninį rekordą, todėl dėl nieko pykti negaliu“, – po pusfinalio sakė S. Plytnykaitė.

Kotryna po savo pasirodymo pripažino, kad pusfinalyje neapsiėjo be klaidų.

„Labiausiai nepatiko posūkiai – tikrai yra ką tobulinti. Tikiuosi, finale pavyks juos pataisyti ir numesti dar kelias sekundes“, – sakė ji.

Vis dėlto į ateities planus vilnietė pernelyg nesigręžiojo.

„Kas bus toliau – bus toliau. Gyvenu šia diena, todėl dabar svarbiausia pailsėti, pavalgyti, pamiegoti, o rytoj jau galvosiu apie rytdieną“, – sakė K. Teterevkova.

TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
