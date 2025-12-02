Teterevkova po pusfinalio atskleidė, ką nori patobulinti prieš 100 m plaukimo krūtine finalą

„Visą save atidaviau jau ryte, tikrai nesitaupiau. Galbūt tai vakare ir pakišo koją, tačiau vis tiek džiaugiuosi – vėl pagerinau asmeninį rekordą, todėl dėl nieko pykti negaliu“, – po pusfinalio sakė S. Plytnykaitė.
Kotryna po savo pasirodymo pripažino, kad pusfinalyje neapsiėjo be klaidų.
„Labiausiai nepatiko posūkiai – tikrai yra ką tobulinti. Tikiuosi, finale pavyks juos pataisyti ir numesti dar kelias sekundes“, – sakė ji.
Vis dėlto į ateities planus vilnietė pernelyg nesigręžiojo.
„Kas bus toliau – bus toliau. Gyvenu šia diena, todėl dabar svarbiausia pailsėti, pavalgyti, pamiegoti, o rytoj jau galvosiu apie rytdieną“, – sakė K. Teterevkova.
