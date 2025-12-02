Serena Williams paneigė gandus apie karjeros atnaujinimą

23 kartus „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionė S. Williams baigė karjerą 2022 m. po „US Open“ turnyro.
Pagal protokolą, S. Williams oficialiai deklaravo karjeros pabaigą ITIA 2022 m., o tai reiškė, kad jai nebebus atliekami įprastiniai dopingo testai. Jos pavardė svetainėje vis dar nurodyta kaip baigusios karjerą, tačiau ji galėtų grįžti į varžybas ir būti įtraukta kaip sugrįžusi žaidėja po šešių mėnesių buvimo aktyvių žaidėjų sąraše. Tie žaidėjai – įskaitant daugumą esančių geriausiųjų šimtuke – privalo nurodyti savo buvimo vietą bet kuriuo metu, kiekvieną dieną, ir dalyvauti atsitiktiniuose testavimuose.
Vyresnioji S. Williams sesuo Venus Williams (45 m.) liepą po 16 mėnesių pertraukos sugrįžo į WTA turnyrus. Po pasitraukimo pirmajame „US Open“ rate, Serena socialiniuose tinkluose išreiškė pasididžiavimą ir susižavėjimą savo seserimi bei įrašo pabaigoje pridūrė: „P.S. Tikiuosi būti tokia kaip tu.“ V. Williams visą vasarą buvo ne kartą klausiama apie galimą Serenos sugrįžimą, ir ji pripažino, kad niekada nenorėjo, jog ji baigtų karjerą.
„Turiu omenyje, nuolat sakau savo komandai: „Vienintelis dalykas, kuris tai padarytų geriau – jei ji būtų čia“, nes mes visada viską darydavome kartu, tad, žinoma, aš jos ilgiuosi, – liepą „Citi Open“ turnyre sakė V. Williams. – Bet jei ji sugrįš, esu tikra, ji jums visiems praneš.“
V. Williams neseniai priėmė vardinį kvietimą žaisti Oklando „Open“ turnyre sausį. S. Williams laimėjo paskutinį savo karjeros WTA titulą ir vienintelį po sugrįžimo po motinystės atostogų būtent šiame turnyre 2020 m.
