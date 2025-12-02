 
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Europos plaukimo čempionate – kuriozas: vokietė su brite skubiai susikeitė medaliais

2025-12-02 21:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-02 21:06

Liubline (Lenkija) startavusiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine antradienio vakarą prasidėjo medalių dalybos.

Isabel Gose | „Stop“ kadras

Liubline (Lenkija) startavusiame Europos plaukimo čempionate trumpame (25 m ilgio) baseine antradienio vakarą prasidėjo medalių dalybos.

0

Moterų 400 m plaukimą laisvuoju stiliumi laimėjo Europos rekordą pagerinusi vokietė Isabel Gose (3:54.33). Ji į pirmą vietą pakilo ties 200 m atžyma ir nuo tada niekam neužleido šios pozicijos. I. Gose pagerino net 12 metų ispanei Mireiai Belmontei Garciai priklausiusį rekordą (3:54.52).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sidabrą pelnė italė Simona Quadarella (3:56.70), kuri vos 0.01 sek. aplenkė britę Freyą Colbert (3:56.71).

Apdovanojimų ceremonijoje įvyko kuriozas, kai I. Gose vietoje aukso gavo...bronzą. Vokietė netrukus suprato, kad jai įteiktas klaidingas medalis ir ėmė akimis ieškoti, kas gavo jos auksą. Čia pat paaiškėjo, kad auksas buvo įteiktas...F. Colbert. Jau pradėjus skambėti Vokietijos himnui I. Gose greitai susikeitė medaliais su F. Colbert.

Šveicaras Noe Ponti jau pusfinalyje pagerino čempionatų rekordą, įveikdamas 50 m peteliške per 21.51 sek. Nuo praėjusių metų šveicarui priklauso ir pasaulio rekordas (21.32).

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

