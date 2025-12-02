Europos plaukimo čempionate – kuriozas: vokietė su brite skubiai susikeitė medaliais

Moterų 400 m plaukimą laisvuoju stiliumi laimėjo Europos rekordą pagerinusi vokietė Isabel Gose (3:54.33). Ji į pirmą vietą pakilo ties 200 m atžyma ir nuo tada niekam neužleido šios pozicijos. I. Gose pagerino net 12 metų ispanei Mireiai Belmontei Garciai priklausiusį rekordą (3:54.52).
CE (25M) #Lublin2025 - 🏊♀️ 400M NAGE LIBRE
🥇Isabel Gose 🇩🇪 3:54.33 ER CR
🥈Simona Quadarella 🇮🇹 3:56.70 NR
🥉Freya Anderson 🇬🇧 3:56.71
🚨 RECORD D’EUROPE !!!!!! #Natation pic.twitter.com/KzP2fAGJerREKLAMAREKLAMA— MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 2, 2025
Sidabrą pelnė italė Simona Quadarella (3:56.70), kuri vos 0.01 sek. aplenkė britę Freyą Colbert (3:56.71).
Apdovanojimų ceremonijoje įvyko kuriozas, kai I. Gose vietoje aukso gavo...bronzą. Vokietė netrukus suprato, kad jai įteiktas klaidingas medalis ir ėmė akimis ieškoti, kas gavo jos auksą. Čia pat paaiškėjo, kad auksas buvo įteiktas...F. Colbert. Jau pradėjus skambėti Vokietijos himnui I. Gose greitai susikeitė medaliais su F. Colbert.
Šveicaras Noe Ponti jau pusfinalyje pagerino čempionatų rekordą, įveikdamas 50 m peteliške per 21.51 sek. Nuo praėjusių metų šveicarui priklauso ir pasaulio rekordas (21.32).
