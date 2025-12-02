 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Fariedas išrinktas lapkričio mėnesio Eurolygos MVP

2025-12-02 19:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 19:38

Eurolyga paskelbė naudingiausią lapkričio mėnesio žaidėją.

K.Fariedas prisistatė trankiai (Scanpix nuotr.)

Eurolyga paskelbė naudingiausią lapkričio mėnesio žaidėją.

0

MVP atiteko Atėnų „Panathinaikos“ papildžiusiam 36-eriųKennethui Fariedui.

Tik mėnesio pradžioje prisijungęs ir lapkričio 11-ąją pirmą mačą sužaidęs amerikietis įsibėgėjo sparčiai – per ketverias rungtynes jis aikštėje praleisdavo 26 minutes, rinko 13,5 taško, 7,5 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei 19,8 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki jo prisijungimo „Panathinaikos“ buvo laimėję penkis iš devynių Eurolygos mačų, o po K.Fariedo atvykimo fiksuoja keturių pergalių seriją.

Aukštaūgis tapo antruoju šio sezono mėnesio MVP – už spalio pasiekimus įvertintas Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco.

 

