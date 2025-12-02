Fariedas išrinktas lapkričio mėnesio Eurolygos MVP

MVP atiteko Atėnų „Panathinaikos“ papildžiusiam 36-eriųKennethui Fariedui.
THE MANIMAL is the November MVP 👏@KennethFaried35 lit up @Paobcgr from day one, bringing incredible energy and efficiency all month long.#EveryGameMatters pic.twitter.com/brQS6FbhMs— EuroLeague (@EuroLeague) December 2, 2025
Tik mėnesio pradžioje prisijungęs ir lapkričio 11-ąją pirmą mačą sužaidęs amerikietis įsibėgėjo sparčiai – per ketverias rungtynes jis aikštėje praleisdavo 26 minutes, rinko 13,5 taško, 7,5 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo bei 19,8 naudingumo balo.
Iki jo prisijungimo „Panathinaikos“ buvo laimėję penkis iš devynių Eurolygos mačų, o po K.Fariedo atvykimo fiksuoja keturių pergalių seriją.
Aukštaūgis tapo antruoju šio sezono mėnesio MVP – už spalio pasiekimus įvertintas Kauno „Žalgirio“ lyderis Sylvainas Francisco.
