„Baskonia“ už išpirką ketina išleisti vieną lyderių į Kiniją

Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad Hamidou Diallo kelsis į Kiniją.
Portalas „El Correo“ skelbia, kad „Baskonia“ sulaukė itin solidžios išpirkos pasiūlymo iš Kinijos klubo, o „Encestando“ tvirtina, kad ir pats amerikietis yra linkęs išvykti.
El propio Diallo, me cuentan, pidió al club que le libere de su contrato y el Baskonia parece dispuesto a hacerlo en cuanto llegue una propuesta https://t.co/U9fBVkx9yqREKLAMAREKLAMA— www.encestando.es (@webEncestando) December 2, 2025
27-erių amerikietis Kinijoje nebūtų naujokas – praėjusį sezoną jis atstovavo Šansi „Lions“ ir rinkdamas 22,5 taško nužygiavo iki šalies pirmenybių pusfinalio.
Kinijoje jis laimėjo dėjimų konkursą, tokį trofėjų yra nuskynęs ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).
196 cm ūgio puolėjas šį sezoną debiutuoja Eurolygoje ir per 22 minutes renka 12,1 taško (14 procentų tritaškių), 4,5 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo bei 12,4 naudingumo balo. Jis yra antras rezultatyviausias ir trečias naudingiausias „Baskonia“ žaidėjas.
H.Diallo sezoną pradėjo septyniuose mačuose paeiliui rinkdamas bent 12 taškų, bet pastaruoju metu jau nebuvo toks produktyvus, o prasčiausią mačą sužaidė prieš Kauno „Žalgirį“, sukrapštęs vos 3 taškus.
„Baskonia“ (4/9) Eurolygoje dalinasi vos septynioliktąją vietą, Ispanijos pirmenybėse laimėjo keturis iš aštuonių mačų ir stumdosi 7–10 vietose.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.