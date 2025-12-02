 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Baskonia“ už išpirką ketina išleisti vieną lyderių į Kiniją

2025-12-02 17:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 17:38

Vitorijos „Baskonia“ sutinka sudėties pokyčius – veikiausiai išvyksta vienas svarbiausių sezono starto žaidėjų.

H.Diallo sulaukė Kinijos klubo pasiūlymo

Vitorijos „Baskonia“ sutinka sudėties pokyčius – veikiausiai išvyksta vienas svarbiausių sezono starto žaidėjų.

REKLAMA
0

Ispanijos žiniasklaida skelbia, kad Hamidou Diallo kelsis į Kiniją.

Portalas „El Correo“ skelbia, kad „Baskonia“ sulaukė itin solidžios išpirkos pasiūlymo iš Kinijos klubo, o „Encestando“ tvirtina, kad ir pats amerikietis yra linkęs išvykti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

27-erių amerikietis Kinijoje nebūtų naujokas – praėjusį sezoną jis atstovavo Šansi „Lions“ ir rinkdamas 22,5 taško nužygiavo iki šalies pirmenybių pusfinalio.

REKLAMA

Kinijoje jis laimėjo dėjimų konkursą, tokį trofėjų yra nuskynęs ir Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

196 cm ūgio puolėjas šį sezoną debiutuoja Eurolygoje ir per 22 minutes renka 12,1 taško (14 procentų tritaškių), 4,5 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo bei 12,4 naudingumo balo. Jis yra antras rezultatyviausias ir trečias naudingiausias „Baskonia“ žaidėjas.

REKLAMA
REKLAMA

H.Diallo sezoną pradėjo septyniuose mačuose paeiliui rinkdamas bent 12 taškų, bet pastaruoju metu jau nebuvo toks produktyvus, o prasčiausią mačą sužaidė prieš Kauno „Žalgirį“, sukrapštęs vos 3 taškus.

„Baskonia“ (4/9) Eurolygoje dalinasi vos septynioliktąją vietą, Ispanijos pirmenybėse laimėjo keturis iš aštuonių mačų ir stumdosi 7–10 vietose.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų