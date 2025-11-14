 
Siūlo išeitį neturintiems, kur palikti savo gyvūno: „Tai tarsi „Airbnb“ jūsų augintiniui“

2025-11-14 19:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-14 19:30

TV3 žiniasklaidos grupės verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ dalyvaujantys Gerda Mažilytė ir Deividas Celencevičius pristatė gyvūnų auklių programėlę „Boop“. Tad visi lietuviai, ketinantys vykti atostogų ir neturintys, kur palikti savo augintinį, dabar turi galimybę susirasti gyvūnus mylintį žmogų ir saugiai jį palikti laukti sugrįžtančių šeimininkų.

Programėlėje užsiregistravę žmonės yra pasiruošę atiduoti savo laiką ir dėmesį už pasirinktą užmokestį, o lietuvių paslaugą jau pamėgo ir išbandė nemaža dalis tautiečių.

Programėlėje žmonės prašo prižiūrėti ne tik kates ir šunis, bet ir kur kas retesnius gyvūnus – kiškius, ežiukus ar chameleonus.

„Šiai dienai jau turime 130 tūkst. draugų arba „Boop“ programėlės naudotojų. Vien Lietuvoje – daugiau nei 70 tūkst. naudotojų, kas reiškia, kad augintiniui auklę galite rasti kone kas penktame name“, – savo idėją pristatė IT specialistas D. Celencevičius, kuris rykliams pasiūlė pirkti 2 proc. įmonės akcijų už 200 tūkst. eurų.

„Tai tarsi „Airbnb“ jūsų augintiniui, – intrigavo skaitmeninės rinkodaros vadybininkė G. Mažilytė. – Vidutiniškai vienas žmogus programėle pasinaudoja du kartus per metus, o vieno mokėjimo metu žmogus vidutiniškai išleidžia apie 50 eurų. Tuo tarpu per metus – nuo 100 iki 110 eurų.“

Nors pati idėja ir sveikintina, tačiau verslo rykliams kilo įvairių klausimų apie įmonės potencialų pelningumą.

„Pirma mintis, kad ne, neinvestuosiu, nes reikia fondo, kuris investuotų ženklią sumą pinigų ir tada būtų galima su tuo fondu žengti iš paskos šalia“, – investuoti atsisakė multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock.

„Esu jau investavusi į vieną verslą, kuris susijęs su gyvūnėliais, ir tame matau tą patį lėtumą, gerai žinau statistiką ir skaičius, todėl reikia kur kas didesnės sumos“, – pridūrė „Nord Security“ rinkodaros vadovė Toma Sabaliauskienė.

Negana to, programėlės kūrėjas pripažino, kad šiai dienai šis jų sumanymas yra nuostolingas.

Mūsų marža yra 20 procentų, nuostolingas verslas, kaip ir visi „marketplace“ (liet. turgus arba prekyvietė) yra nuostolingi, o jų atsiperkamumas yra po kelių metų“, – teigė IT specialistas D. Celencevičius.

Ar kiti rykliai ryšis investuoti į mobiliąją programėlę?

Laidą „Rykliai“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 per TV3 televiziją. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

