TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atidarymo renginyje – būrys žinomų veidų: atvyko ir Kristina Ivanova su mylimuoju

2025-10-12 17:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 17:30

Aktyvaus gyvenimo būdo ir sveikatinimosi aistruoliai Klaipėdoje sulaukė geros žinios – uostamiestyje atidaryta didžiausia regione teniso, padelio ir sveikatingumo arena „Bsport Arena“. Šventės metu kviestinė publika ne tik susipažino su modernios arenos teikiamomis paslaugomis, bet ir sudalyvavo keliuose smagiuose teniso ir padelio turnyruose.

„Bsport Arena“ atidarymo akimirkos (nuotr. Gedmanto Kropio)
47

3

Klaipėdoje oras kvepia jūros gaiva, todėl šis kraštas visada asocijuojasi su atostogomis ir pramogomis, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors gyvenimo tempas čia lėtesnis nei sostinėje, rudenį miestas pasitinka su nauja traukos vieta, kuri taps tikru atradimu aktyvaus laisvalaikio ir sveiko gyvenimo būdo entuziastams. Ypač atvėsus orams.

Šios vietos interjero kūrimu ir ergonomika besirūpinusios Renata Paleičikaitė-Polujanskienė ir Vitalija Gudonytė tikina, kad „Bsport Arena“ – daugiau nei sporto erdvė. Tai – naujas miesto centras, vienijantis turiningą laisvalaikį vertinančią bendruomenę. Kiekviena detalė šioje arenoje – nuo šviesos iki erdvių – sukurta taip, jog kiekvienas čia gerai jaustųsi tiek kortuose, tiek po treniruotes „Kinza” restorane. O svarbiausia – ugdytų teisingus įpročius, padedančius gerinti sveikatą ir ilginti kokybišką gyvenimą.

„Po vienu stogu – begalė veiklų, į kurias gali įsilieti visi šeimos nariai, draugai, ir šitaip stiprinti bendrystės jausmą. Padelis, tenisas, atskiroje sporto salėje – jogos, aerobikos, kineziterapijos užsiėmimai. O kur dar SPA zona, masažai, ledo vonia, hiperbarinė deguonies kamera, garinė ir suomiška pirtys, plataus spektro šeimos klinika. Veikia ir restoranas, siūlantis ne tik įprastus puryčius ir vakarienes, bet ir meniu sveikuoliams, – pasakoja R.Paleičikaitė-Polujanskienė.

Verslininkė atskleidė, kad jos visa šeima – vyras Jurgis ir keturi vaikai neįsivaizduoja kasdienybės be sporto. Pati Renata dešimtmetį žaidė tenisą, bet štai pastaruoju metu atrado boksą, crossfitą, padelį: „Visko – po truputį, bet nuolat. Visgi pastaruoju laiku itin pamėgome padelį. Puiki bendravimo forma – žaidimo metu su kompanija ne tik pasijuokiame, bet ir pasikalbame apie darbus. Negana to, padelį lengva išmokti. Kelios pamokos su treneriu – ir tu jau gali žaisti.”

Atvykę sporto aistruoliai, kartu su treneriais, mankštinosi ir mėgavosi gera nuotaika. Po apšilimo startavo teniso ir padelio turnyrai, subūrę azartiškus žaidėjus ir sirgalius. Šventei dirigavo ne vienerius metus tenisą žaidžiantis televizijos laidų vedėjas Rolandas Mackevičius. Renginyje dalyvavo verslininkai Antanas ir Daina Bosai, stilistė ir nuomonės formuotoja Irina Sinė, verslininkė Kristina Ivanova su mylimuoju Andriumi, atlikėja Monika Kvietkutė ir kt.

Visą dieną svečiai galėjo pasilepinti „P9 klinikos” masažais, atsipalaiduoti VIP SPA zonoje ir parsinešti čia įsikūrusios sporto prekių parduotuvės „Sportland“ dovanų. Vakare įvyko apdovanojimai, skambėjo atlikėjos Gabijos Aleknavičiūtės dainos, o po koncerto visų laukė diskoteka.

