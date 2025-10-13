Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jogėla: Lenkijos krepšinio lyga šiuo metu stipresnė už LKL

2025-10-13 12:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 12:51

Valbžycho „Gornik Zamek" klube sėkmingai sezoną pradėjęs Tauras Jogėla palygino Lenkijos ir Lietuvos krepšinio lygą (LKL).

T.Jogėla gyrė Lenkijos lygą

Valbžycho „Gornik Zamek“ klube sėkmingai sezoną pradėjęs Tauras Jogėla palygino Lenkijos ir Lietuvos krepšinio lygą (LKL).

1

Pasak puolėjo, Lenkijos pirmenybės yra pajėgesnės nei LKL.

„Lenkijos lyga tikrai auga. Lietuvoje dažnai girdima nuomonė, kad Lenkijos lyga auga ir tampa geresnė. Neseniai mačiau reitingą, kuriame LKL buvo devintoje vietoje, o Lenkijos – dešimta. Mano nuomone, turėtų būti atvirkščiai“, – sakė puolėjas.

„SuperBasket.pl“ žurnalistas teigė, kad dėl Kauno „Žalgirio“ nekyla klausimas, bet Vilniaus „Ryto“ – yra klaustukas, kadangi atkakliai kovojo su Varšuvos „Legia“.

„Mano nuomone, „Rytas“ būtų laimėjęs Lenkijos lygą, tik tikrai nebūtų lengva. Tuo tarpu kitos Lietuvos komandos yra stiprios – turi didelius biudžetus – po 1–2 milijonus eurų. Krepšinyje mums sekasi gerai, nors esame maža šalis – turime tik 2,7 milijono gyventojų. „Wolves“ pasitraukė ir tai susilpnino mūsų lygą“, – sakė T.Jogėla.

T.Jogėla per dvejas Lenkijos lygos rungtynes fiksuoja 18,5 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 18 naudingumo balų vidurkius per 30 žaidimo minučių. Jo ekipa pasiekė abi pergales, nugalėdama ir Vroclavo „Šlask“ klubą, kuris pranoko Klaipėdos „Neptūną“.

