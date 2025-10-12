Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Hapoel“ pergalingai pradėjo Izraelio krepšinio sezoną

2025-10-12 23:07 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 23:07

Sėkmingai Izraelio pirmenybes atidarė Tel Avivo „Hapoel“ (1/0).

T.Ginatas atliko dvigubą dublį

Sėkmingai Izraelio pirmenybes atidarė Tel Avivo „Hapoel“ (1/0).

REKLAMA
0

Eurolygos klubas namie 97:82 (23:21, 25:16, 22:21, 27:24) nugalėjo Kiryat Atos „Ironi“ (0/1).

Nugalėtojams 18 taškų surinko Tyleris Ennisas (1/5 tritaškių, 4 rez. perd.), po 14 – Tai’us Odiase (7/12 dvitaškių) ir Yiftachas Zivas (5 atk. kam.), po 11 – Baras Timoras ir Itay’us Segevas (5 atk. kam.), 10 – Tomeras Ginatas (10 atk. kam.).

Svečiams 17 taškų atnešė Malikas Hallas (7 atk. kam., 6/8 dvitaškių), 11 – Jamiya Nealas, 10 – Doras Anavi (5/5 dvitaškių).

„Hapoel“ per dvigubą Eurolygos savaitę lankys Valensiją ir Paryžių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų