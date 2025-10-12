„Hapoel“ pergalingai pradėjo Izraelio krepšinio sezoną

Eurolygos klubas namie 97:82 (23:21, 25:16, 22:21, 27:24) nugalėjo Kiryat Atos „Ironi“ (0/1).
Nugalėtojams 18 taškų surinko Tyleris Ennisas (1/5 tritaškių, 4 rez. perd.), po 14 – Tai’us Odiase (7/12 dvitaškių) ir Yiftachas Zivas (5 atk. kam.), po 11 – Baras Timoras ir Itay’us Segevas (5 atk. kam.), 10 – Tomeras Ginatas (10 atk. kam.).
Svečiams 17 taškų atnešė Malikas Hallas (7 atk. kam., 6/8 dvitaškių), 11 – Jamiya Nealas, 10 – Doras Anavi (5/5 dvitaškių).
„Hapoel“ per dvigubą Eurolygos savaitę lankys Valensiją ir Paryžių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!