TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„AS Monaco“ išvykoje palaužė „Paris“ ir laimėjo rezultatyvų Eurolygos klubų susitikimą

2025-10-12 22:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 22:45

Prancūzijos pirmenybėse rezultatyviai susidūrė du Eurolygos klubai.

E.Okobo vedė į pergalę (Scanpix nuotr.)

Monako „AS Monaco“ (2/1) išvykoje 99:94 (24:15, 31:30, 22:27, 22:22) pranoko Paryžiaus „Paris“ (1/2).

Paskutinę minutę Nadiras Hifi pradėjo skeldamas deficitą perpus (92:94), bet tuomet šeimininkų puolimas užstrigo, o išaugęs skirtumas aptirpdytas tik metimu su sirena.

„Paris“ gretose išsiskyrė N.Hifi, surinkęs 24 taškus (4/10 tritaškių, 5 rez. perd.), 14 pridėjo Daultonas Hommesas, 13 – Amathas M’Baye (5 atk. kam.), po 10 – Yakuba Ouattara (0/4 tritaškių, 6 rez. perd.) ir Derekas Willisas (11 atk. kam.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams 23 taškus pelnė Elie Okobo (5/5 dvitaškių, 5 rez. perd., 26 naud. bal.), po 16 – Jaronas Blossomgame’as, Matthew Strazelis ir Mike’as Jamesas (6 rez. perd.), 12 – Nikola Mirotičius.

„AS Monaco“ per dvigubą Eurolygos savaitę aplankys Boloniją ir namie priims Valensijos „Valencia“, Paryžiuje viešės Vitorijos „Baskonia“ ir Tel Avivo „Hapoel“.

