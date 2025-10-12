Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Baskonia“ su T.Sedekerskiu nutraukė nesėkmių seriją ir įveikė „Real“

2025-10-12 22:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 22:19

Vitorijos „Baskonia" (1/1) nesėkmių ruožą nutraukė prieš itin pajėgius varžovus.

T.Sedekerskis prisidėjo prie saldžios pergalės

Vitorijos „Baskonia“ (1/1) nesėkmių ruožą nutraukė prieš itin pajėgius varžovus.

0

Tado Sedekerskio atstovaujama ekipa namie pranoko Madrido „Real“ (1/1) – 105:100 (18:34, 31:24, 28:23, 28:19).

Svečiai jau per pirmąjį kėlinį laimėjo 16 taškų skirtumu, o ilgąją pertrauką pasitiko pirmaudami 58:49, bet komandoms pailsėjus vaizdas aikštėje jau buvo kitoks.

Ketvirtajame kėlinyje „Real“ puolimas įstrigo, o baskai paskutinę minutę sutiko pirmaudami 97:90. Mario Hezonja tuomet įkrovė į krepšį, Madrido ekipa artinosi baudų metimais, bet šias pastangas nubraukė Gabriele Procidos nesportinė pražanga.

Starto penkete pasirodęs T.Sedekerskis per 19 minučių surinko 7 taškus (2/2 dvitaškių, 1/3 tritaškių), atkovotą kamuolį, 2 pražangas ir 4 naudingumo balus.

„Baskonia“ į pergalę vedė lyderių trio: Trentas Forrestas sumetė 26 taškus (19/19 baud. met., 4 atk. kam., 7 rez. perd., 43 naud. bal.), 22 pridėjo Timothe Luwawu-Cabarrot (3/8 tritaškių), 17 – Luka Šamaničius (4 atk. kam.).

Vitorijos klubas vertėsi be Markuso Howardo, kuris paliktas už borto dėl legionierių limito.

Svečiams 24 taškus pelnė Trey’us Lylesas (4/5 tritaškių, 5 atk. kam., 30 naud. bal.), 18 – Facundo Campazzo (7 rez. perd., 2/6 tritaškių), 15 – Mario Hezonja 15 (2/6 tritaškių), 13 – Gabrielis Deckas (4/6 dvitaškių).

„Real“ atsitiesti sieks per dvigubą Eurolygos savaitę sužaisdamas su abiem Serbijos klubais, „Baskonia“ aplankys Paryžių ir namie priims Belgrado „Partizan“.

