Khbabezui perėmus Maslobojevo paliktą diržą – pirmoji lietuvio reakcija

S. Maslobojevas pagrindinės vakaro kovos transliacijos per „Go3“ televiziją nepraleido ir pasiuntė žinutę naujajam čempionui.
„Sveikinimai, tešliau! Gera pergalė. Gražu“, – sakė S. Maslobojevas.
Lietuvis leido suprasti, kad šioje kovoje palaikė T. Khbabezą. Kaip žinia, B. Rajabzadehas dėl savo nešvaraus kovos stiliaus yra užsitarnavęs lietuvio neapykantą.
Dar šiemet S. Maslobojevas pripažino, kad B. Rajabzadehą laiko „purvinu niekšu“: „Mano galva, jis yra purvinas niekšas, kuris nežaidžia pagal taisykles. Kovoti reikia kaip sportininkui, kaip tikram džentelmenui – švariai, o ne kaip gatvės muštynėse. Jei nori, galime eiti į gatvę, galime kovoti MMA, galime eiti į klinčą, naudoti alkūnes, galvas, viską. Bet jei negali laimėti pagal taisykles, tai koks tu tada kikboksininkas?“.
S. Maslobojevas po dopingo skandalo yra pažymėjęs, kad jei jam pavyks artimiausiu metu įrodyti savo nekaltumą, tuomet „Glory“ jam iš karto suteiks šansą dalyvauti titulinėje kovoje. Pats T. Khbabezas kol kas apie diržo gynybą nekalba ir labiau norėtų išbandyti save sunkiasvorių kategorijoje prieš Rico Verhoeveną.
Tuo tarpu B. Rajabzadehas užsiminė, jog kova su T. Khbabezu jam veikiausiai buvo paskutinė karjeroje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!