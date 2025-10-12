M.Normantas kukliai prisidėjo prie Bilbao klubo pergalės

Lietuvio klubas namie 95:85 (27:25, 27:10, 19:25, 22:25) pranoko Burgoso „San Pablo“ (1/1).
Didžiąją dalį reikalų šeimininkai sutvarkė dar iki ilgosios pertraukos atsiplėšdami 54:35, o vėliau kontrolės nepametė net ir leidę skirtumui aptirpti.
M.Normantas pasirodė starto penkete, bet itin ryškus nebuvo – 21 minutė, 5 taškai (2/2 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 1/4 baudų metimų), 2 atkovoti ir prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 4 naudingumo balai.
Bilbao klubui 15 taškų surinko Melwinas Pantzaras, 14 – Luke’as Petrasekas (2/6 tritaškių), 13 – Darrunas Hilliardas (0/7 tritaškių, 6 atk. kam., 6 rez. perd.), 12 – Justinas Jaworskis, 11 – Martinas Krampeljis (5 atk. kam.).
Svečiams 20 taškų surinko Gonzalo Corbalanas (6/8 dvitaškių, 4 rez. perd.), 14 – Jhivvanas Jacksonas (6 rez. perd., 2/8 tritaškių, 5 klaidos), 12 – Danielis Diezas (5 atk. kam., 3/6 tritaškių), 10 – Silvio de Sousa (6 atk. kam.).
Kitas M.Normanto mačas – tarptautiniame fronte. FIBA Europos taurėje Bilbao klubą lankys Atėnų „Peristeri“.
