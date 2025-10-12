UFC kovoje – riksmai iš skausmo ir galimai lūžusi ranka: kovotojas pasidavė balsu

Įprastai kovotojai po skausmingų veiksmų pasiduoda tapšnodami varžovą, tačiau šį kartą viskas buvo kitaip. L. Lacerda taip užlaužė varžovo ranką, kad S. Oliveira ėmė rėkti iš skausmo ir tada teisėjas nutraukė kovą.
Luan Lacerda taps Saimon Oliveira! pic.twitter.com/h8wL68ZDB6— MMA Mania (@mmamania) October 11, 2025
„Girdėjau, kaip jo ranka „pokštelėjo“, tačiau jis netapšnojo, todėl tęsiau skausmingą veiksmą tol, kol įsikišo teisėjas. Man atrodo, kad sulaužiau varžovui ranką. Oficialaus patvirtinimo neturiu, bet panašu, kad ranka lūžo“, – teigė L. Lacerda.
Luan Lacerda walks us through his armbar finish over Saimon Oliveira at #UFCRIO:
"I kept it on until the ref took me away from there. It looks like it broke. I don't know for sure, but I heard it." pic.twitter.com/DxdFeWGtt0— MMA Fighting (@MMAFighting) October 11, 2025
Beveik neabejojama, kad po šios kovos UFC atleis S. Oliveirą. Jis net 3,63 kg viršijo svorio limitą, turėjo atiduoti 50 proc. savo uždarbio varžovui ir patyrė jau 4-ą nesėkmę UFC narve iš eilės.
Rio de Žaneire nenustebino ir kitas brazilas Lucasas Almeida (15-5). Dar svėrimuose fanams kilo įtarimų, kad L. Almeida yra susilaužęs ranką. Brazilas vis tiek nusprendė žengti į narvą ir per 1 min. 42 sek. buvo nokautuotas amerikiečio Michaelo Aswello (11-3).
Tough scenes considering Lucas Almeida’s suspected hand injury going into the fight.— Uncrowned (@uncrownedcombat) October 11, 2025
With that said, all credit to Michael Aswell for getting the job done. pic.twitter.com/7YyiPN8RnK
Lucas Almeida’s right hand was definitely broken.
Did not throw a single right punch the entire fight, didn’t even try to use it to defend.
Look how his corner was treating it during the post-fight. pic.twitter.com/EymG27dM8V— Aiden Wagner (@TheAidenWagner) October 11, 2025
Jei L. Almeida ir žengė į narvą lūžusia ranka, tai nebūtų pirmas atvejis, kai traumuotas sportininkas stojo į kovą UFC narve. Kovotojai apžiūros metu neretai stengiasi nuslėpti patirtas traumas. Jei jie įleidžiami į narvą, tai vėliau gali pameluoti, jog traumą patyrė kovos metu ir tada gauna draudimo išmoką. Pati UFC irgi suinteresuota, kad kovos įvyktų, net jei vienas iš dalyvių yra traumuotas dar prieš jos pradžią.
