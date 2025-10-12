Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC kovoje – riksmai iš skausmo ir galimai lūžusi ranka: kovotojas pasidavė balsu

2025-10-12 22:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 22:31

Rio de Žaneire (Brazilija) vykusiame UFC turnyre brazilas Luanas Lacerda (13-3) antrajame raunde rankos laužimo veiksmų nugalėjo tautietį Saimoną Oliveirą (18-7).

Kovos akimirka | „Stop“ kadras

Rio de Žaneire (Brazilija) vykusiame UFC turnyre brazilas Luanas Lacerda (13-3) antrajame raunde rankos laužimo veiksmų nugalėjo tautietį Saimoną Oliveirą (18-7).

0

Įprastai kovotojai po skausmingų veiksmų pasiduoda tapšnodami varžovą, tačiau šį kartą viskas buvo kitaip. L. Lacerda taip užlaužė varžovo ranką, kad S. Oliveira ėmė rėkti iš skausmo ir tada teisėjas nutraukė kovą.

„Girdėjau, kaip jo ranka „pokštelėjo“, tačiau jis netapšnojo, todėl tęsiau skausmingą veiksmą tol, kol įsikišo teisėjas. Man atrodo, kad sulaužiau varžovui ranką. Oficialaus patvirtinimo neturiu, bet panašu, kad ranka lūžo“, – teigė L. Lacerda.

Beveik neabejojama, kad po šios kovos UFC atleis S. Oliveirą. Jis net 3,63 kg viršijo svorio limitą, turėjo atiduoti 50 proc. savo uždarbio varžovui ir patyrė jau 4-ą nesėkmę UFC narve iš eilės.

Rio de Žaneire nenustebino ir kitas brazilas Lucasas Almeida (15-5). Dar svėrimuose fanams kilo įtarimų, kad L. Almeida yra susilaužęs ranką. Brazilas vis tiek nusprendė žengti į narvą ir per 1 min. 42 sek. buvo nokautuotas amerikiečio Michaelo Aswello (11-3).

Jei L. Almeida ir žengė į narvą lūžusia ranka, tai nebūtų pirmas atvejis, kai traumuotas sportininkas stojo į kovą UFC narve. Kovotojai apžiūros metu neretai stengiasi nuslėpti patirtas traumas. Jei jie įleidžiami į narvą, tai vėliau gali pameluoti, jog traumą patyrė kovos metu ir tada gauna draudimo išmoką. Pati UFC irgi suinteresuota, kad kovos įvyktų, net jei vienas iš dalyvių yra traumuotas dar prieš jos pradžią.

