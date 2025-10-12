Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

D.Sabonio ekipa sezoną pradės be traumuoto K.Murray’aus

2025-10-12 22:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 22:28

Sakramento „Kings“ lyderis Domantas Sabonis sezoną pradės be vieno pagrindinių talkininkų.

K.Murray&#039;us iškrito iš rikiuotės (Scanpix nuotr.)

Sakramento „Kings“ lyderis Domantas Sabonis sezoną pradės be vieno pagrindinių talkininkų.

0

Ikisezoniniame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mače prieš Portlando „Trail Blazers“ traumą patyrė Keeganas Murray’us. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad jam trūko nykščio raiščiai.

Amerikiečio reabilitacija truks 4–6 savaites.

25 metų 203 cm ūgio K.Murray’us praėjusį sezoną per 34 minutes rinko 12,4 taško (34 procentai tritaškių), 6,7 atkovoto kamuolio bei 1,4 rezultatyvaus perdavimo.

Puolėjas visas 76-erias rungtynes pradėjo starto penkete.

„Kings“ liko sužaisti du kontrolinius mačus, o sezoną Sakramento klubas pradės spalio 23-osios išvyka į Fyniksą.

