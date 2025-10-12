D.Sabonio ekipa sezoną pradės be traumuoto K.Murray’aus

Ikisezoniniame Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) mače prieš Portlando „Trail Blazers“ traumą patyrė Keeganas Murray’us. Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad jam trūko nykščio raiščiai.
Amerikiečio reabilitacija truks 4–6 savaites.
Keegan Murray suffered a torn UCL in his left thumb in the Kings' preseason game in Portland last night. He'll miss 4-6 weeks, the team says. Murray, entering his fourth season, is extension eligible in the next week.— Anthony Slater (@anthonyVslater) October 12, 2025
25 metų 203 cm ūgio K.Murray’us praėjusį sezoną per 34 minutes rinko 12,4 taško (34 procentai tritaškių), 6,7 atkovoto kamuolio bei 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
Puolėjas visas 76-erias rungtynes pradėjo starto penkete.
„Kings“ liko sužaisti du kontrolinius mačus, o sezoną Sakramento klubas pradės spalio 23-osios išvyka į Fyniksą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!