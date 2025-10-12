„Nets“ Kinijoje išplėšė pergalę prieš „Suns“

Makao administraciniame regione revanšą pasiekė Bruklino „Nets“, antruoju bandymu 111:109 (23:34, 26:17, 32:37, 30:21) palaužę Fynikso „Suns“.
Pirmąjį šių klubų mūšį po pratęsimo laimėjo Arizonos klubas (132:127).
Šįkart viskas vėl sprendėsi paskutinėmis sekundėmis – Jaredas Butleris tritaškiu lygino rezultatą, baudų metimais „Nes“ į priekį grąžino Tyrese’as Martinas. Per likusias sekundes „Suns“ atsakomosios atakos neparengė.
Rungtynėse pritrūko išskirtinių asmeninių pasirodymų. Ant parketo žengė net 31 krepšininkas ir nė vienas neperžengė 18 taškų ribos.
19-metis izraelietis Benas Sarafas nugalėtojams per 22 minutes surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 4 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 11 rezultatyvių perdavimų bei pražangą.
„Nets“ kovą dėl kamuolių laimėjo 44:35, o tritaškius metė 43 procentų taiklumu (17/40).
„Suns“ keliauja namo, kur jau trečiadienį (spalio 15-ąją) sutiks Los Andželo „Lakers“, „Nets“ vyksta į Torontą.
„Suns“: Devinas Bookeris 18 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 klaidos, 3/5 tritaškių), Dillonas Brooksas ir Oso Ighodaro (3/5 tritaškių) po 12, Nickas Richardsas 11 (5 atk. kam.), Graysonas Allenas (3/5 tritaškių) ir Royce’as O’Neale’as po 9.
„Nets“: Camas Thomasas 16 (4 atk. kam., 8/10 baud. met.), Ziaire’as Williamsas (4/6 tritaškių, 4 atk. kam.) ir Michaelas Porteris (4 atk. kam., 3/7 tritaškių) po 15, Tyrese’as Martinas 11, Danny Wolfas 9 (4 rez. perd.), ... , Benas Sarafas 4 (4 atk. kam., 11 rez. perd.).
