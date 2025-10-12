Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Nets“ Kinijoje išplėšė pergalę prieš „Suns“

2025-10-12 16:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 16:59

Dukart Kinijoje susitikę Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubai kontroliniuose mačuose pasidalino po pergalę.

B.Sarafas išsiskyrė perdavimų gausa (Scanpix nuotr.)

Dukart Kinijoje susitikę Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubai kontroliniuose mačuose pasidalino po pergalę.

0

Makao administraciniame regione revanšą pasiekė Bruklino „Nets“, antruoju bandymu 111:109 (23:34, 26:17, 32:37, 30:21) palaužę Fynikso „Suns“.

Pirmąjį šių klubų mūšį po pratęsimo laimėjo Arizonos klubas (132:127).

Šįkart viskas vėl sprendėsi paskutinėmis sekundėmis – Jaredas Butleris tritaškiu lygino rezultatą, baudų metimais „Nes“ į priekį grąžino Tyrese’as Martinas. Per likusias sekundes „Suns“ atsakomosios atakos neparengė.

Rungtynėse pritrūko išskirtinių asmeninių pasirodymų. Ant parketo žengė net 31 krepšininkas ir nė vienas neperžengė 18 taškų ribos.

19-metis izraelietis Benas Sarafas nugalėtojams per 22 minutes surinko 4 taškus (2/4 dvitaškių, 0/1 tritaškio), 4 atkovotus, perimtą ir 3 prarastus kamuolius, 11 rezultatyvių perdavimų bei pražangą.

„Nets“ kovą dėl kamuolių laimėjo 44:35, o tritaškius metė 43 procentų taiklumu (17/40).

„Suns“ keliauja namo, kur jau trečiadienį (spalio 15-ąją) sutiks Los Andželo „Lakers“, „Nets“ vyksta į Torontą.

„Suns“: Devinas Bookeris 18 (5 atk. kam., 5 rez. perd., 4 klaidos, 3/5 tritaškių), Dillonas Brooksas ir Oso Ighodaro (3/5 tritaškių) po 12, Nickas Richardsas 11 (5 atk. kam.), Graysonas Allenas (3/5 tritaškių) ir Royce’as O’Neale’as po 9.

„Nets“: Camas Thomasas 16 (4 atk. kam., 8/10 baud. met.), Ziaire’as Williamsas (4/6 tritaškių, 4 atk. kam.) ir Michaelas Porteris (4 atk. kam., 3/7 tritaškių) po 15, Tyrese’as Martinas 11, Danny Wolfas 9 (4 rez. perd.), ... , Benas Sarafas 4 (4 atk. kam., 11 rez. perd.).

D.Bookerio ekipa laimėjo po atkaklios kovos (Scanpix nuotr.)
NBA ikisezoninėse rungtynėse Makao po atkaklios kovos triumfavo „Suns“

