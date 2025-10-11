V.Wembanyama vedė „Spurs“ į pratęsimo pergalę ikisezoninėse rungtynėse

Trečiąją pergalę paeiliui Teksaso klubas iškovojo namie laimėdamas pratęsimą prieš Jutos „Jazz“ – 134:130 (34:30, 38:25, 23:35, 27:32, 12:8).
Pagrindiniu pergalės kalviu tapo Victoras Wembanyama – 16 minučių, 22 taškai (5/6 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 9/10 baudų metimų), 7 atkovoti ir prarastas kamuolys, 3 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.
Prancūzo minutes „Spurs“ laimėjo trylika taškų, bet jis žaidė tik ilgosios pertraukos, o antroji mačo pusė šeimininkams jau buvo sudėtingesnė. San Antonijaus klubas laikėsi trapaus pranašumo, bet Keyonte George’o tritaškis likus žaisti keturias sekundes išplėšė pratęsimą (122:122).
Papildomoje atkarpoje gynėjas pataikė dar vieną svarbų metimą (130:132), tačiau mačo baigtį nulėmė Davido Joneso-Garcios baudų metimai.
„Spurs“ tritaškius metė vos 27 procentų taiklumu (13/48), bet tai kompensavo geresne kova dėl kamuolių (48:40) ir itin gausiais baudų metimais (33/42).
Devynių taškų pasirodymu komandoje debiutavo antrasis šaukimas Dylanas Harperis, pasižymėjęs ir efektinga kombinacija su V.Wembanyama.
„Jazz“ dar neturėjo riešo traumą besigydančio Lauri Markkaneno.
„Spurs“ pasirengime liko du mačai – išvykos ir namų rungtynės prieš Indianos „Pacers“.
„Jazz“: Brice’as Sensabaugh 26 (12/12 baud. met.), Walteris Claytonas (5 atk. kam., 5 rez. perd., 2/7 tritaškių) ir Ace’as Bailey (7 atk. kam.) po 20, Tayloras Hendricksas 15 (5 atk. kam., 0/4 tritaškių), Cody Williamsas, Keyonte George’as (9 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Jusufas Nurkičius (4 atk. kam.) po 12, Kevinas Love’as 8.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 22 (7 atk. kam., 9/10 baud. met.), Davidas Jonesas-Garcia 20 (0/5 tritaškių, 8/9 baud. met., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Devinas Vassellas 18 (4 atk. kam.), Stanley Umede 13, Keldonas Johnsonas 11 (5 atk. kam.), Julianas Champagnie 10, Lindy Watersas, Harrisonas Ingramas ir Dylanas Harperis po 9.
