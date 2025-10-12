„Hornets“ tritaškiais palaužė Dalaso klubą

„Hornets“ pataikė 16 tritaškių iš 39 (41 proc.), po 4 pridėjo LaMalo Ballas ir Milesas Bridgesas. Abu jie viso pelnė 20 taškų, o M.Bridgesas dar atkovojo ir 11 kamuolių.
15 taškų taip pat rinko Brandonas Milleris, 14 – Ryanas Kalkbrenneris (10 atk. kam.), po 12 – Konas Knyeppelis ir Collinas Sextonas.
Dalaso ekipai 14 taškų pelnė Klay‘us Thompsonas (4/7 trit.), 13 – Naji Marshallas, po 12 – P.J.Washingtonas ir Anthony Davisas, 11 – Cooperis Flaggas.
Kitame mače 122:116 (34:26, 29:28, 26:21, 33:41) Atlantos „Hawks (1/1) nugalėjo Memfio „Grizzlies“ (0/3) klubą.
Laimėtojams 20 taškų rinko Jalenas Johnsonas (7 atk. kam.), 16 – Zaccharie Risacheras, 13 – Kristapas Porzingis (7 atk. kam.), 12 – Onyeka Okongwu, 11 – Trae‘us Youngas (8 rez. perd., 0/8 trit.).
„Grizzlies“ 15 taškų pridėjo Jaylenas Wellsas ir Cedricas Cowardas, 13 – Kentaviousas Caldwellas-Pope‘as, po 11 – Camas Spenceris ir G.G.Jacksonas.
Tuo tarpu Indianos „Pacers“ (2/0) namie pratęsė gerą atkarpą ir 116:101 (30:29, 32:29, 29:17, 25:26) nukovė Oklahomos „Thunder“ (2/2) ekipą.
Taelonas Peteris laimėjusiems rinko 18 taškų, Bennedictas Mathurinas – 16, Quentonas Jacksonas ir Obi Toppinas – po 14.
„Thunder“ 25 taškus pelnė Chrisas Youngbloodas (4/9 trit.), po 16 – Ajay‘us Mitchellas ir Brookas Barnhizeris (11 atk. kam.).
